Google Pixel foldable si farà, primi riferimenti nella Beta di Android 12

Solo poche ore fa Google deliziava i fan Android con le prime immagini ufficiali della prossima versione del suo sistema operativo per smartphone basato sul linguaggio di design Material You. A seguito della presentazione avvenuta durante il keynote del Google I/O, la conferenza annuale dedicata agli sviluppatori, l’azienda ha anche rilasciato la prima Beta di Android 12 per oltre 12 dispositivi.

All’interno del codice di questa prima Beta sono stati scoperti alcuni interessanti riferimenti a degli smartphone Pixel ancora non giunti sul mercato. Oltre a Pixel 6 e Pixel 6 Pro, che ormai sono dati quasi per scontati, sembra esserci anche il tanto vociferato Google Pixel con schermo pieghevole!

Fonte: Waqar Khan

A scoprire questi riferimenti è stata la testata americana 9to5Google, la quale è riuscita ad identificare scavando nei file della prima Beta di Android 12 i nomi in codice e i numeri di modello dei futuri smartphone Made by Google.

Nello specifico, la testata ha riconosciuto quelli che si pensa possano essere i numeri di modello delle varianti giapponesi dei Google Pixel 2021, i quali dovrebbero arrivare sul mercato entro questo autunno:

Oriole – GR1YH (Pixel 6 Pro)

Raven – GF5KQ (Pixel 6)

Passport – GPQ72 (Pixel foldable)

Barbet – G4S1M (Pixel 5a 5G)

Oltre ai due smartphone principali, Pixel 6 e la sua variante Pro, sono stati trovati dei riferimenti al futuro medio gamma Pixel 5a 5G, il quale molto probabilmente verrà annunciato in estate qualche settimana prima dell’arrivo dei modelli top di gamma. Accanto a questi è apparso anche il nome “Needlefish” il quale dovrebbe essere un riferimento al Google Pixel 4a XL 5G che come sappiamo non è mai giunto sul mercato.

Ciò che forse però risulta più interessante è “Passport” ovvero quello che si vocifera essere il primo smartphone pieghevole dell’azienda americana. Le uniche specifiche trapelate al momento riguardano il display, il quale dovrebbe avere una diagonale di 7,6″. Quello che per ora chiameremo Google Pixel foldable dovrebbe arrivare sul mercato entro il Q4 2021.

A muovere il nuovo innovativo prodotto potrebbe pensarci il vociferato chip Google Whitechapel, anche conosciuto con la sigla GS101, il primo processore a 5nm interamente progettato dall’azienda americana e che secondo i rumor farà il proprio debutto con Pixel 6 e Pixel 6 Pro.