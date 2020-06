Google Pixel: le spedizioni sono aumentare significativamente

Google, durante il 2019, ha venduto 7,2 milioni di Pixel, con una crescita di circa il 52% rispetto all’anno precedente. Il dato è stato diffuso proprio durante le scorse ore da IDC, che ha anche fatto emergere che gli smartphone prodotti dalla società di Mountain View hanno conquistato maggiormente i consumatori europei, giapponesi e statunitensi.

Pixel 4 (disponibile su Amazon) non ha convinto tutti all’interno della stessa divisione Pixel, soprattutto per quanto riguarda la fotocamera posteriore. Eppure, durante il 2019, i risultati sono stati molto incoraggianti: le spedizioni di Pixel sono state maggiori rispetto a quelle di OnePlus (che ha appena lanciato in Italia la nuova serie di smartphone) durante lo stesso periodo. Si calcolano, per l’appunto, circa 7,2 milioni di smartphone Google spediti durante l’anno scorso.

Sundar Pichai aveva precedentemente sottolineato che l’interesse della società di Mountain View nei confronti dell’hardware continua a essere forte, come confermato dall’imminente arrivo di Pixel 4a, uno smartphone di fascia media che potrebbe ulteriormente far impennare le vendite.

L’anno scorso, Google ha presentato Pixel 4 (disponibile su Amazon) e Pixel 4 XL (disponibile su Amazon), con Snapdragon 855, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.