A seguito di una fuga di notizie potrebbe essere disponibile la “road map” di Google per gli smartphone Pixel per il triennio 2023 – 2025.

Fonte: Front Page Tech

A riportare la notizia è stato il sito Android Authority che afferma di aver ricevuto l’interessante leak da una fonte “anonima ma affidabile” che ha riferito quali saranno i progetti di Google da qui al 2025. Come lo stesso sito afferma si tratta, per quanto affidabili, di informazioni che sono ben lontane dall’essere definitive e immutabili: molti fattori potrebbero intervenire e alterare così i progetti della casa di Mountain View. Le informazioni trapelate vanno quindi prese con la consapevolezza che tutto potrebbe cambiare.

Per il 2023 la fonte di Android Authority ha segnalato che Google effettuerà alcune piccole modifiche alla gamma Pixel: Due telefoni, nome in codice “lynx” e “felix”, verranno lanciati intorno ad aprile o maggio. Il primo nome in codice “nasconderebbe” Pixel 7a mentre dietro a “felix” dovrebbe celarsi Pixel Fold. La stessa fonte ha confermato che Google manterrà lo stesso prezzo per Pixel 7a, il che significherebbe un prezzo al dettaglio, negli Stati Uniti, di 449 dollari. La fonte non ha però potuto confermare precedenti indiscrezioni su quali aggiornamenti Pixel 7a su presenterà rispetto al suo predecessore: tra le voci circolate si faceva cenno, ad esempio, della ricarica wireless e una frequenza di aggiornamento di 90Hz.

Ma la vera novità del 2023 sarà il lancio del primo Pixel pieghevole, che dovrebbe arrivare, stando alle voci trapelate, ad un prezzo di 1.799 dollari , che lo metterebbe in diretta concorrenza con la serie Galaxy Z Fold di Samsung. Sempre nel corso del 2023 Google lancerà due nuovi telefoni nella sua serie principale: Pixel 8 e Pixel 8 Pro, finora noti come shiba e husky. La suddetta fonte avrebbe confermato che non ci saranno cambiamenti particolarmente significativi rispetto alla serie Pixel 7. Tuttavia Pixel 8 (nome in codice “shiba”), potrebbe avere un display più piccolo e dimensioni complessive più piccole. Invece “husky” (Pixel 8 Pro) avrà lo stesso display e le stesse misure generali del Pixel 7 Pro. Infine ci sarà il debutto della serie Pixel 8 del prodotto attualmente noto con il nome in codice “zuma”, che quasi sicuramente Google sta utilizzando per coprire il Tensor G3.

Il 2024 vedrà alcuni importanti cambiamenti della road map Pixel; innanzitutto, c’è un piano per un Pixel 8a, nome in codice “akita” il cui destino verrà però deciso sulla base delle vendite di Pixel 7a. Andando oltre il leaker ha affermato che Google stia pensando di abbandonare i lanci annuali dei device della serie A e optare invece per un lancio biennale. Ciò porterebbe ad un allineamento con quanto visto per iPhone SE di Apple.

Nell’autunno del 2024, Google lancerà la serie Pixel 9: per la prima volta questa serie avrà, secondo la fonte, tre dispositivi. Il primo sarà il Google Pixel 9 base, che probabilmente avrà le stesse dimensioni e lo stesso formato generale del Pixel 8 (che, ricordiamo, è leggermente più piccolo del Pixel 7). Ci sarebbe anche l’atteso Pixel 9 Pro – nome in codice “komodo” – con uno schermo di 6,7 pollici. Quindi, ci sarebbe un secondo modello di livello Pro con nome in codice “caiman“. Questo telefono avrebbe tutte le funzionalità del modello Pro, ma uno schermo da “soli” 6,3 pollici.

Il leaker ha paragonato questa strategia a quanto già visto fare da Apple per i suoi iPhone. Il Pixel 9 sarebbe l’equivalente di iPhone 14, mentre “caiman” sarebbe equiparabile a iPhone 14 Pro. Il “komodo” da 6,7 pollici sarebbe più in linea con un iPhone 14 Pro Max. Alla domanda di Android Authority su quanto questa strategia sia probabile, il leaker si è detto più che si sicuro che sia cosa certa: Google vuole imitare la strategia di Apple, il che significa che ha bisogno di un telefono di alto livello che non sia grande come Pixel 7 Pro. E se prezzi, nomi e disponibilità siano ancora tutti da decidere, l’obiettivo di immettere sul mercato tre device è “scolpito nella pietra”.

Infine, sempre per il 2024, c’è in corso un progetto per un introdurre un secondo device pieghevole; tuttavia, al momento, al riguardo si hanno ben poche informazioni: è probabile che Google stia aspettando di vedere quale sarà la risposta dei consumatori a “felix”, il suo primo foldable , prima di definire nel dettaglio qualsiasi piano d’azione.

Passando al 2025, la fonte di Android Authority afferma che Google sta valutando diverse scelte per la roadmap Pixel, e che sarà fortemente influenzata da quanto avverrà nel 2023 e nel 2024. Innanzitutto, Google sta valutando l’idea di avere un telefono pieghevole a conchiglia per competere con la serie Galaxy Z Flip. Se dovesse decidere di seguire questa strada, ad autunno 2025 potremmo vedere, nell’ambito del lancio della serie Pixel, un modello pieghevole a conchiglia, un modello base non pieghevole e poi due versioni di livello Pro. Tuttavia, qualora Google abbandonasse il dispositivo pieghevole, l’azienda andrebbe avanti con quattro telefoni tradizionali: un modello base e un modello pro, entrambi in due versioni, allineandosi così all’attuale strategia di Apple per gli iPhone.