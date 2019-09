Google compie gli anni e offre uno sconto del 21%: Pixel 3A a partire da 315 euro!

Google ha avviato una giornata di sconti sul proprio store ufficiale, applicabili anche ad altri dispositivi oltre gli smartphone Pixel

Per festeggiare i suoi 21 anni, Google ha avviato un’interessante iniziativa attraverso il proprio store online. Fino alle 00:59 del 28 settembre infatti è possibile usufruire di uno sconto del 21% sul catalogo prodotto di Big G (esclusi Stadia e i servizi software). Rientrano dunque nell’offerta gli smartphone Pixel che, grazie all’offerta in questione, possono essere acquistati a partire da 315,21 euro.

È infatti necessaria questa cifra per portarsi a casa il Pixel 3A, posizionato di listino a 399 euro, a cui appunto applicare lo sconto del 21%. Ovviamente, l’offerta riguarda anche il Pixel 3A XL, il Pixel 3 e il 3 XL, abbracciando dunque tutte le fasce di prezzo. Per poter ottenere la riduzione di prezzo, basta inserire il codice B-GOOGLE21 al momento del pagamento.

Come detto in apertura però, l’iniziativa riguarda anche altri prodotti. È infatti possibile applicare il 21% di sconto anche ai dispositivi Google Home (Home Mini costerebbe 46 euro), ai termostati Nest, alle Chromecast. Insomma, nel caso aveste adocchiato un device dell’azienda di Mountain View, questo è il momento ideale per procedere all’acquisto.