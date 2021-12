Google Pixel si aggiorna: ecco Car Crash e le altre novità previste

A pochi giorni dall’inizio di dicembre, Google ha avviato puntuale il rilascio di un nuovo aggiornamento destinato ai Pixel. Oltre alle nuove patch di sicurezza Android di dicembre 2021, troviamo anche un nuovo Feature Drop comprensivo di diverse novità. La prima (e più importante) è senz’altro Car Crash, ovvero il sistema di rilevamento di incidenti automobilistici previsto per tutti tranne che per Pixel 3a.

Car Crash Detection, dunque, arriva in Italia. Ma non è questa l’unica “buona notizia”: l’ultimo Feature Drop, infatti, include anche l’abilitazione della funzionalità UWB (Ultra-wideband) solo su Pixel 6 Pro, che permette di condividere facilmente immagini e altri file con i dispositivi nelle vicinanze tramite Nearby Share, chiavi digitali per aprire alcuni modelli di automobili (su Pixel 6 e 6 Pro), Gesture Tap per scattare rapidamente (su Pixel da 4a 5G a 6), ricerca e preferiti in Now Playing (su Pixel da 4 a 6), registratore Google in nuove lingue (giapponese, francese e tedesco), slider dei bassi per Pixel Buds e nuova collezione di sfondi by Dana Kearley (queste ultime tre feature sono valide per tutti i Pixel).

La panoramica completa delle nuove funzionalità è contenuta nel video che Google ha pubblicato ieri su YouTube e che riportiamo qui sotto. A parte quelle già menzionate, segnaliamo anche una gestione migliorata di Google Assistant, che evita l’attivazione dell’assistente vocale di Google quando si sta cercando di spegnere il telefono (basterà regolare la pressione esercitata sul tasto).

La distribuzione dell’aggiornamento è in corso in tutto il mondo via OTA. Tra tutte le funzionalità menzionate, Car Crash Detection rimane la più attesa: d’ora in poi, anche in Italia, sarà possibile chiamare i soccorsi rapidamente e inviare la propria posizione ai contatti di emergenza in caso di incidenti stradali.