Se finora nutrivate interesse per il Google Pixel Tablet ma non riuscivate ad acquistarlo a causa della sua indisponibilità in Italia, oggi avete tutte le ragioni per essere entusiasti. Il tablet di Google è finalmente disponibile per l’acquisto, con vendita e spedizione tramite Amazon, sia nella variante da 128 GB che in quella da 256 GB. E la notizia ancor più interessante è che al momento il prodotto non è ancora reperibile sullo store ufficiale di Google. Di conseguenza, il colosso dell’e-commerce diventa la principale destinazione per acquistarlo.

Se desiderate essere tra i primi a mettere le mani su questo tablet, vi suggeriamo di agire tempestivamente. Come accennato, infatti, Amazon rappresenta per ora l’unico canale ufficiale per acquistarlo dall’Italia. Inoltre, oltre alla novità della disponibilità sul mercato italiano, c’è anche un’altra sorpresa riguardante il prezzo: la variante da 128 GB è proposta a un costo inferiore rispetto ai 679,99€ indicati come prezzo ufficiale, consentendovi di ottenerla a soli 647,66€. Tuttavia, per la versione da 256 GB giungono notizie meno favorevoli, poiché il suo prezzo di vendita su Amazon, attualmente pari a 827,71€, risulta leggermente superiore al prezzo di listino originale di 799,99€.

fonte: Google

Non siamo in grado di predire se il portale si allineerà ai listini ufficiali, apportando modifiche ai prezzi. Tuttavia, una certezza sussiste: al momento, la versione da 128GB si presenta come un’opzione molto vantaggiosa. Va sottolineato che entrambe le versioni includono la dock di ricarica, provvista di altoparlante integrato, la quale si configura come uno dei punti di forza di questo tablet Android.

Questo accessorio conferisce al tablet un valore aggiunto significativo, amplificando notevolmente la resa audio e fornendo al dispositivo un supporto che permette di utilizzare lo schermo da 11″ come un display intelligente. Questo aspetto conferisce maggiore rilievo alle applicazioni integrate come Google Home e Google Assistant. In quanto tablet Google, il dispositivo si distingue per essere sempre tra i primi a beneficiare delle ultime versioni e innovazioni software, con un supporto di ben 5 anni per le patch di sicurezza.

Il fulcro di questo dispositivo è rappresentato dal processore Google Tensor G2, affiancato dal Titan M2, un chip dedicato alla sicurezza. Questa configurazione garantisce prestazioni ottimali e una protezione affidabile per i dati sensibili. Con l’arrivo del Google Pixel Tablet in Italia, questo dispositivo targato Google si inserisce senza dubbio tra i protagonisti nel panorama dei migliori tablet del 2023.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questa disponibilità, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

