Ormai da qualche anno, gli smartphone Pixel di Google sono sinonimo di affidabilità e qualità. La formula composta da un esperienza Android stock fortemente ottimizzata su un hardware proprietario si sta diffondendo sempre di più tra gli utenti del nostro Paese. Fino allo scorso anno era davvero difficile trovare in giro qualcuno che possedesse uno smartphone della gamma Pixel, ma a quanto pare le cose stanno cambiando.

Il Pixel 7 ha venduto da inizio anno più dell’iPhone 14 Pro Max. Nel nostro paese, sembrerebbe che a farla da padrone siano i modelli Pixel 7 e Pixel 6a, nonostante siano due prodotti molto difficili da trovare nei negozi di telefonia data anche la mancanza di accordi con gli operatori telefonici, i quali spesso vendono gli smartphone più gettonati in bundle con le loro offerte.

Negli ultimi anni, Samsung e i principali produttori cinesi si sono spartiti le quote di mercato, con l’azienda sudcoreana rimasta leader incontrastata e gli altri produttori cinesi che hanno visto crescere in modo altalenante le loro vendite tra alti e bassi. Basti pensare a realme che era arrivata ad avere l’8% della quota di mercato in Italia grazie all’iniziale prezzo aggressivo, ma che poi ha visto crollare le proprie vendite a seguito di alcune revisioni causate dall’aumento dei costi di produzione.

Quelli che un tempo erano telefoni da 200 euro, oggi vengono venduti dai 300 ai 400 euro. La fascia di prezzo intermedia che un tempo era composta da telefoni con scocche in alluminio, oggi è popolata da prodotti in plastica che lasciano intendere una minore qualità del prodotto.

Se prendiamo il Pixel 6a, attualmente non esiste un prodotto a parità di prezzo che possa competere. Poi c’è il Pixel 7, uno dei pochissimi top di gamma con dimensioni umane, schermo piatto, ma soprattutto un prezzo più basso di molti medio gamma venduti da altri produttori. Per non parlare poi del comparto fotografico nettamente superiore rispetto alla concorrenza sulla stessa fascia di prezzo.

Purtroppo Google non rilascia dati di vendita in merito ai suoi prodotti. Tuttavia, guardando la classifica di Amazon dove tra i primi 12 posti iPhone regna incontrastato, al tredicesimo posto troviamo Pixel 7 (subito dopo iPhone 14 Pro Max da 256GB), mentre Pixel 6a si piazza al diciannovesimo posto nella colorazione verde salvia. Ovviamente Amazon non può essere considerato un punto di riferimento assoluto, ma definisce comunque un trend di vendita nel nostro Paese. Quella di Google è comunque una crescita interessante dal momento che non dispone di un quantitativo di modelli paragonabili a quelli di brand più diffusi come OPPO o Xiaomi.

Tra qualche anno nel nostro paese, gli utenti potrebbero associare l’immagine dei Pixel a quella di uno “smartphone Android ufficiale”, andando a sdoganare l’attuale egemonia della serie Galaxy di Samsung che fino ad ora è stata il punto di riferimento principale per chi voleva un telefono Android di qualità maggiore.

Tra qualche mese ci sarà il Google I/O, durante il quale verrà ufficializzato il Pixel 7a, uno smartphone con un rapporto qualità prezzo probabilmente molto alto, e verrà probabilmente mostrata in anteprima la futura famiglia Pixel 8 insieme ad altri prodotti. Non ci resta che aspettare per vedere in che modo continuerà l’ascesa degli smartphone di casa Google.