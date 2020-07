Google Play Pass, un abbonamento per comprare tutto

La più grande azienda dei motori di ricerca, ha attivato anche in Italia Google Play Pass. Un abbonamento che, dietro l’esborso di una quota mensile o annuale, garantisce il download diretto di un’App a pagamento.

Il vantaggio è che le Applicazioni sono ADS-Free e in versione Full, ovvero con gli acquisti in App già inclusi. Lo svantaggio è che al momento le adesioni sono ancora poche, in quanto sono gli sviluppatori a decidere se la loro App può entrare a far parte del circuito Google Play Pass.

Di fatti, attualmente, nel Play Store ci sono poco più di 500 App che hanno aderito al nuovo servizio di Google. Ad esempio, le App spaziano da quelle categorizzate come musica ai giochi, passando da quelle legate al fotoritocco. Google Play Pass è particolarmente utile e conveniente per chi acquista tanti giochi dal Play Store. In questo modo, con un unico canone, avrebbe accesso al titolo senza ads e con gli acquisti in app già presenti pronti ad essere attivati in game.

E’ chiaro che le dimensione del negozio virtuale di Google sono gigantesche e le Applicazioni saranno sempre di più. Google sta raccogliendo varie domande di ammissione e attualmente sono al vaglio.

Il listino prezzi è di 4,99 euro al mese e di 29,99 euro all’anno. In entrambi i casi l’abbonamento vi fa anche usare In famiglia per condividere l’accesso.

Se siete curiosi di provarlo basta attivarlo direttamente dal Play Store, il primo mese è gratuito. E visto che siete nello Store potete dare anche un’occhiata alle nuove Pixel Buds.