Google sta regalando un piccolo credito ad alcuni selezionati utenti. La notifica arriva direttamente all’interno del Play Store, il negozio virtuale di app della società.

L’offerta, come riportato dalle condizioni, è disponibile solo per alcuni utenti selezionati in base alla cronologia acquisti e dovrà essere speso entro fine ottobre.

La cifra erogata è di 1 euro, ben lontano dal poter essere definita un tesoro ma sufficiente per ottenere uno sconto anche importante, è potrà essere utilizzata liberamente sia per acquistare nuove app o giochi sia come credito all’interno delle stesse.

Oltre al fatto di poter utilizzare la somma in un’unica soluzione, vige un solo altro limite: il valore iniziale dell’acquisto dovrà essere superiore ad un euro (insomma, non sarà possibile avere uno sconto totale). Limite che vale per tutte le categorie di acquisto sopra elencate.

Lo sconto, ammesso di aver ricevuto la comunicazione, viene applicato direttamente dall’azienda di Mountain View al momento del pagamento. Se ancora non siete sicuri di far parte dei clienti selezionati cosa aspettate? Aprite l’applicazione del Play Store e controllate!

Non è la prima volta che Google regala ai propri utenti del credito da poter utilizzare per l’acquisto di applicazioni o giochi premium oppure investirlo per acquisti in-app: un identico importo , ad esempio, era stato erogato per le scorse festività natalizie.

Non solo, con Opinion Rewards, l’azienda americana paga i partecipanti ad alcuni sporadici sondaggi con del denaro da spendere sul negozio di app Android.

Voi avete ricevuto il credito extra in omaggio? E, in caso, avete già in mente come spenderlo? Se pensate di comprare una nuova app o un gioco mai provato prima, fatecelo sapere nei commenti: potrebbe essere un buon modo per dare un inaspettato consiglio ad altri lettori che potrebbero essere indecisi su come sfruttare la promozione.