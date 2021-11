Google Play’s Best 2021: ecco tutte le migliori applicazioni dell’anno

Come ormai è divenuta tradizione, Google ha eletto le migliori app disponibili sul Play Store per il 2021. Le applicazioni nominate dall’azienda per il premio Google Play’s Best 2021 si sono distinte in diverse categorie per aver fornito un contributo positivo alla cultura e all’esperienza d’uso degli utenti Android.

Tra le scelte del pubblico, effettuate sulla base di una rosa di candidati selezionata da Google, si nota innanzitutto una tendenza all’innovazione sia nelle modalità di fruizione e gameplay dei prodotti eletti che nei dispositivi utilizzati. Per la prima volta, infatti, il premio Google Play’s Best of 2021 include categorie dedicate ai tablet Android, a Wear OS e a Google TV.

Le incertezze affrontate dagli utenti nel 2020 si sono protratte anche nell’anno seguente: per fare fronte a questo periodo difficile sono risultate molto utili applicazioni per la meditazione e l’equilibrio psicofisico dell’individuo.

Non a caso la migliore applicazione del 2021 secondo Google è proprio Balance, un’app di meditazione personale prodotta dallo studio Elevate Labs. Si tratta del secondo anno di fila in cui ad aggiudicarsi il premio più ambito è un’app di questo tipo: nel 2020 era toccato infatti a Loòna, un’applicazione pensata con lo scopo di rilassarsi e addormentarsi più rapidamente grazie a una serie di suoni atmosferici.

Gli utenti Android potranno riconoscere nella classifica di Google molti dei titoli più popolari e discussi degli ultimi mesi, dal social network vocale Clubhouse all’utility di creazione ed editing di contenuti Canva. Non mancano tuttavia contenuti pensati per la produttività e l’accessibilità come Speechify, un’applicazione che permette di trasformare rapidamente il dettato in un testo facile da modificare e condividere su più piattaforme.

A vincere il titolo di migliore videogioco per la piattaforma Android del 2021 è Pokémon UNITE: l’ultima aggiunta ai titoli mobile del franchise nipponico si è distinta, a detta dell’azienda di Mountain View, «per la sua modalità di gameplay dinamica ed esperienza crossmediale». Nella sezione dedicata ai migliori videogiochi si riscontra invece la presenza di titoli creativi e innovativi, prodotti da studi o sviluppatori indipendenti.

Riportiamo di seguito la classifica completa dei premi Google Play’s Best 2021 riferita agli Stati Uniti: la selezione italiana, che condivide con quella internazionale buona parte dei titoli, è invece consultabile direttamente dal Google Play Store.