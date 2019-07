Google presenta “Code With Google”: risorse gratuite per la programmazione a scuola

Code With Google è la nuova risorsa gratuita di Google messa a disposizione degli insegnanti per introdurre la programmazione nelle scuole.

Code With Google è la nuova risorsa gratuita di Google messa a disposizione degli insegnanti per introdurre la programmazione nelle scuole. L’obiettivo è quello di democratizzare l’insegnamento della codifica e ampliarne l’accesso a tutti gli studenti in quanto – come si legge nel post sul blog ufficiale – la maggior parte “non riceve l’educazione informatica di cui ha bisogno e gli insegnanti non dispongono di risorse sufficienti per farlo”.

Lo strumento è composto da corsi gratuiti di Google sull’insegnamento dell’informatica e da una varietà di programmi per aiutare gli studenti a muovere i primi passi nel campo della programmazione o a sviluppare le competenze già esistenti. Queste risorse completamente gratuite creano un vero e proprio curriculum da seguire con materiale per differenti livelli di abilità.

Il gigante di Mountain View, inoltre, mette a disposizione potenziali borse di studio e ha annunciato una sovvenzione di 1 milione di dollari per la Computer Science Teachers Association. Code With Google si aggiunge agli strumenti già esistenti che insegnano a programmare, inclusa l’applicazione Grasshopper che insegna ai principianti come usare Javascript.

Gli insegnanti possono accedere alle video-attività collegandosi con il proprio account Google a CS First e creando una classe virtuale in cui gli studenti potranno seguire le lezioni e svolgere delle esercitazioni. Per esempio, l’attività chiamata “An Unusual Discovery” presenta un dialogo in sequenza utilizzando il linguaggio di programmazione Scratch. Gli studenti possono programmare i loro personaggi e questo darà loro un primo contatto con il processo sottostante la programmazione del computer e svilupperà le loro abilità logiche e di problem solving.

Le risorse di Code With Google sono disponibili in inglese e spagnolo con la speranza che prima o poi vengano estese anche ad altre lingue. Le attività coprono una vasta gamma di fasce d’età (dalla scuola elementare alla scuola media) e i livelli di abilità variano da principiante ad avanzato. L’idea di insegnare ai bambini l’informatica può sembrare scoraggiante per alcuni insegnanti, ma l’utilizzo di un approccio di gamification piacerà a molti studenti e porterà dei risultati positivi.