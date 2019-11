Google regala 3 mesi di YouTube Premium ad alcuni utenti

L'iniziativa relativa a YouTube Premium riguarda alcuni fortunati utenti abbonati al servizio Google One.

Alcuni fortunati utenti di Google One stanno ricevendo, proprio durante queste ore, un messaggio di posta elettronica in cui viene proposto loro un regalo. Si tratta di un abbonamento gratuito, della durata di 3 mesi, a YouTube Premium.

Google One, arrivato da alcuni mesi anche in Italia, è un servizio che offre agli abbonati uno spazio online in cui poter archiviare i vari dati. Per attirare sempre più possibili clienti, la società ha deciso di proporre alcuni premi a tutti coloro i quali decidono di provare la piattaforma. Qualche settimana fa, ad esempio, sono stati regalati diversi esemplari di Google Home Mini, speaker compatibile con il controllo vocale.

Oggi il regalo è cambiato: alcuni consumatori potranno ottenere tre mesi gratuiti di YouTube Premium. Gli interessati riceveranno un’e-mail in cui vengono invitati a provare il servizio entro e non oltre il 31 gennaio 2020. All’interno di Google One, l’iniziativa è visionabile nella sezione “Offerte”.

Dopo il periodo di prova, se non dovesse essere disattivato, Google One si rinnoverà automaticamente a 11,99 euro all’anno, per 100 GB di spazio, o 29,99 euro all’anno, per 200 giga. Tutti gli altri dettagli riguardanti l’abbonamento sono disponibili nel sito web ufficiale.