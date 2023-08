Ad alcuni magari sembra una cosa del tutto ovvia, insomma, come diavolo si fa a non tenere puliti (e disinfettati) degli auricolari in-ear? Beh, forse non proprio tutti ragionano allo stesso modo, e magari è per loro che Google ha aggiunto una notifica all’applicazione dei Pixel Buds.

Una notifica che ti ricorderà di pulire gli auricolari ogni 120 ore di utilizzo, in modo da aiutare i più distratti a non dimenticare una cosa così importante. Consiglio non richiesto: l’operazione dovrebbe includere anche la pulizia della scatola abbinata agli auricolari.

E voi, quando è stata l’ultima volta che avete pulito i vostri auricolari? E la tastiera? E il telefono? Potrà sembrare assurdo a qualcuno, ma gli oggetti che usiamo tutti i giorni meritano di essere puliti accuratamente e spesso. Anzi forse le 120 ore scelte da Google forse sono un periodo fin troppo lungo.

Sì perché questo tipo di auricolare va infilato nell’orecchio in profondità, e inevitabilmente finirà per raccogliere qualcosa. Ora, se siete di quelli che dicono “devo ricordarmi di pulirli” ma poi invece non lo fanno mai, allora magari la nuova app di Google potrebbe aiutarvi.

L’app aggiornata è attualmente in distribuzione sul Google Play Store e alcuni hanno già visto la notifica. Oltre ai basilari motivi di igiene, Google aggiunge che una corretta pulizia aiuta a mantenere la massima qualità audio, e previene la possibilità che la sporcizia impedisca la ricarica corretta. Entrambe le cose possono succedere davvero, non è un’esagerazione; ma voglio sperare che per la maggior parte delle persone igiene e pulizia fini a sé stessi siano una motivazione sufficiente.

E se avete auricolari diversi da quelli di Google? Beh, dovrete fare lo sforzo di ricordarvi in autonomia di pulirli. Potreste impostare un promemoria con Google Calendar, o con un task manager o altre app del genere. L’applicazione di Google include anche istruzioni su come pulire i Pixel Buds, ma non sarà difficile trovare altri tutorial su Youtube, se ritenete di averne bisogno.