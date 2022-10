Fedele alla sua “missione” di essere sempre innovativi e un passo avanti, l’azienda di Mountain View ha introdotto diverse novità su quelle che, probabilmente, sono tra le App native più usate sugli smartphone. Ad essere oggetto delle attenzioni di Google saranno le app Messaggi, Telefono e Contatti.

Per quanto riguarda l’app Messaggi, Google ha annunciato diverse novità che potete trovare nel video qui sotto, tra cui una nuova icona.

Introdurrà ad esempio una funzione per la quale “premendo” a lungo un messaggio ricevuto si aprirà un piccolo menù in cui sarà possibile scegliere una tra sette emoji pre-impostate come risposta rapida. Un modo per velocizzare ulteriormente un’eventuale risposta che, stando ad alcune indiscrezioni, dovrebbe essere presto rilasciato per tutti gli utenti.

Non solo, sfruttando il protocollo di messaggistica RCS, sarà ora più facile utilizzare quelli che una volta erano i semplici SMS in modo tutto nuovo. Risposte ai messaggi, immagini, video e GIF possono essere inviati agli utenti di Messaggi senza costi aggiuntivi esattamente come avviene per la piattaforma di messaggistica Apple iMessage, la quale è però limitata però agli smartphone dell’azienda della mela morsicata. Sarà possibile impostare promemoria partendo dai messaggi e dividere le proprie conversazioni in personali e “business”.

Passando all’App Telefono, attualmente è in beta test l’aggiornamento 90.0.475844574 che, almeno nelle intenzioni di Google, dovrebbe contribuire a rendere più semplice accedere alle funzioni. Come è presto detto: si passerà da un’interfaccia a tre tasti (oltre al tastierino numerico) ad una a quattro pulsanti. Uno di questi sarà un menù dedicato che permetterà di accedere ad ulteriori funzioni “in call”. Allo stato attuale delle cose non è ancora nota l’eventuale data di rilascio.

fonte: androidpolice.com

Come già anticipato per messaggi, non sarà solo l’aspetto funzionale ad essere interessato da cambiamenti, anche l’aspetto grafico delle tre app, o meglio delle loro icone, subirà un restyling volto a renderle più moderne, esprimerne meglio significato e utilità e adeguarsi all’aspetto di molti altri prodotti Google.

Tutte e tre andranno ad allinearsi al tema dinamico “Material You”, cosa che dovrebbe comportare la possibilità che cambino colore qualora si decida di applicare il suddetto tema nelle impostazioni di Android 13.

Credit: 9to5 Google

E voi cosa ne pensate: questi cambiamenti renderanno più semplice la vita di tutti i giorni?