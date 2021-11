Google “salvavita”: ecco il sistema che prevede le alluvioni

Dal 2018, Google sta lavorando strenuamente per prevedere e azzerare i rischi dovuti a eventi contingenti come catastrofi naturali e in particolare alluvioni. Questo lavoro rientra nel programma Crisis Response di Google, nato per fornire alle persone l’accesso a informazioni e risorse affidabili in momenti di emergenza.

Per sviluppare programmi e tecnologie adatte allo scopo, il team di Crisis Response ha collaborato per anni con diverse organizzazioni umanitarie in India e in Bangladesh, due aree decisamente critiche per quanto riguarda il rischio inondazioni. Le organizzazioni in questione sono la Federazione delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, la Società della Croce Rossa Indiana (IRCS), la Società della Mezzaluna Rossa del Bangladesh (BDRCS), Yuganter e altre, tutte coinvolte per aiutare a diffondere i vari avvisi anche a coloro che non hanno accesso agli smartphone o a Internet.

In tre anni, dal 2018 a oggi, Google ha esteso il suo raggio d’azione a gran parte dell’India e del Bangladesh, prendendo contatti con 220 milioni di abitanti e generando 40 milioni di allarmi potenzialmente salvavita. Nel 2021, il sistema è arrivato a toccare 360 milioni di persone, e gli allarmi emessi hanno superato quota 115 milioni.

Al momento, Google sta lavorando per portare questo programma anche in altri Paesi del mondo, con priorità per l’Asia meridionale e il Sud America.

Il sistema di Alert per le alluvioni è integrato con il Google Flood Hub, che fornisce informazioni sulla profondità e l’estensione delle inondazioni in un formato visivo basato sulle mappe di Google. In tutto il mondo, la maggior parte delle segnalazioni di alluvione fornisce solo informazioni su quanto un fiume si alzerà (ad esempio “30 cm”); quello di Google, invece, è un servizio più a misura dell’utente comune, con un’interfaccia familiare e informazioni presentate in maniera estremamente comprensibile.