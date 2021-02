Google si prepara ad aggiornare il menù delle impostazioni del Play Store

Google è sempre molto attiva nel riprogettare o sviluppare nuove funzionalità da inserire all’interno delle sue innumerevoli app, con l’obbiettivo di offrire un servizio migliore e renderne più semplificato possibile l’utilizzo. La casa di Mountain View sarebbe in questi giorni al lavoro per sviluppare alcune modifiche da inserire nel layout relativo al Play Store ed in particolare all’interfaccia relativa al menù delle impostazioni.

Google Play Store

A riferirlo è il portale AndroidPolice che spiegherebbe come il menù principale, caratterizzato sino ad oggi da un lungo elenco di voci possa essere ben presto sostituito da delle macro-categorie, nello specifico 4, che poi potrebbe essere selezionate ed aperte. Non sarebbero dei veri e propri sottomenu ma ci dovremmo trovare di fronte ad uno unico menù completamente esteso, in modo da non dover tornare obbligatoriamente indietro ogni volta.

La nuova pagina relativa alle impostazioni comprenderebbe quindi quattro categorie: Generali, Controlli Utente (nella quale si possono aggiungere le impronte digitali o le protezioni specifiche per determinati acquisti), Controlli Famigliari e le Informazioni sull’applicazione (nello specifico, i numeri di versione)

Per allargare i contenuti presenti eni vari menù dovrebbe essere necessario semplicemente toccare la freccia rivolta verso il basso accanto ad ognuno di essi e poter vedere tutte le opzioni disponibili in una singola schermata. Se Generali, Controlli Utente ed Informazioni li troviamo già tra le impostazioni del Play Store, la voce Controlli Famigliari rappresenta una novità, con Google intenzionata molto probabilmente a spostare il Controllo Genitori proprio in questa sezione.

Credit: Androidpolice

La nuova interfaccia avrebbe l’obiettivo di offrire un aspetto decisamente più pulito, rendendo le varie opzioni facilmente raggiungibili. Come di consueto ci troviamo difronte se e quando questa nuova funzionalità verrà effettivamente resa disponibile agli utenti considerato che si tratta meramente di un test lato server (non è possibile abilitarla manualmente) e non è detto che diventerà per forza realtà. Google potrebbe infatti decidere di eliminarlo del tutto se non dovesse rimanere soddisfatta dei risultati.

Menù ad hamburger - Play Store

Ad ogni modo, quanto descritto potrebbe non essere l’unico cambiamento in atto da parte di Google che potrebbe infatti decidere di eliminare il classico menù laterale detto ad “hamburger” (le tre righe in verticale) con l’intenzione di spostare tutte le funzionalità presenti nel menù alla voce Account. Capiremo dunque nel proseguo delle prossime settimane se queste modifiche verranno realmente messe in atto e la UX del Play Store prenderà così una nuova fisionomia.