Google su iPhone, più sicurezza grazie al supporto per chiavi Titan USB

Google ha annunciato il supporto nativo dello standard WebAuthn per gli account Google sui dispositivi con iOS 13.3 e versioni successive. Ciò vuol dire che iPhone e iPad ora possono utilizzare una chiavetta di sicurezza USB o NFC per l’autenticazione a due fattori, senza la necessità di installare l’app Smart Lock di Big-G. Gli utenti iOS, dunque, avranno a disposizione un metodo più sicuro rispetto ad altre soluzioni di autenticazione.

Con questa novità, gli utenti Apple potranno utilizzare una Titan Key di Google dotata di NFC poggiandola sul retro di un iPhone oppure una qualsiasi chiave di sicurezza USB inserendola in un dispositivo iOS compatibile, come iPad Pro. In alternativa, è possibile utilizzare un adattatore per inserirla in una porta Lightning. Mentre, sarà necessario avere a disposizione l’app Smart Lock con chiavette Bluetooth.

La funzione è disponibile per tutti i clienti G-Suite, Cloud Ideal e per chiunque abbia account Gmail personali. Il rilascio è partito ieri 3 giugno 2020 ma l’implementazione avverrà in maniera graduale nell’arco di 15 giorni.

I token di sicurezza TITAN di Google sono compatibili con i browser più diffusi, i sistemi operativi Chrome OS, macOS e Windows e con tutti i siti che supportano lo standard FIDO. Ricordiamo, infine, che lo scorso febbraio Apple si è unita alla FIDO Alliance, l’associazione che ha l’obiettivo di sviluppare e promuovere uno standard di autenticazione che faccia a meno delle password alfanumeriche.