GPU AMD e raytracing in arrivo sugli smartphone Samsung già quest’anno!

In queste ore si stanno svolgendo i primi keynote della fiera annuale Computex 2021 di Taiwan, fiera che quest’anno è stata organizzata in versione online a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di coronavirus.

Durante il keynote di AMD, il CEO dell’azienda Lisa Su ha annunciato che l’azienda porterà la propria architettura RDNA2 su smartphone entro la fine dell’anno con supporto alle tecnologie ray tracing.

Notizia importante in arrivo dal Computex 2021: AMD ha annunciato ufficialmente che RDNA2 è in arrivo su smartphone entro la fine dell’anno! RDNA2 è l’architettura grafica alla base delle GPU Radeon RX serie 6000 e delle console di nuova generazione come Xbox Series S|X e PS5.

La tecnologia RDNA2 di AMD è quindi in arrivo sui “dispositivi mobili ad alte prestazioni“. AMD ha annunciato che RDNA2 sarà integrata nella prossima piattaforma top di gamma Exynos di Samsung, fornendo ray tracing e variable rate shading ai migliori smartphone Android.

Samsung ha stretto una collaborazione con AMD nel 2019, con entrambi i produttori che si sono impegnati per integrare le IP di AMD in un form factor mobile. I frutti di questa collaborazione arriveranno entro la fine di quest’anno.

Samsung ha apertamente dichiarato che il suo prossimo chipset di punta Exynos sarà dotato di una GPU AMD ed è emozionante scoprire che sarà basato su RDNA2.

Ovviamente gli smartphone sono limitati dal design termico e dalla dimensione, sarà quindi davvero interessante scoprire come si comporterà l’architettura grafica in queste situazioni dove l’efficienza è fondamentale.

Negli ultimi anni Samsung ha fatto davvero un lavoro egregio con l’Exynos 2100 integrato nei recenti Galaxy S21 che da filo da torcere al concorrente principale, lo Snapdragon 888 di Qualcomm. Con l’arrivo delle GPU RDNA2 riuscirà l’azienda coreana a superare gli americani in prestazioni e efficienza?