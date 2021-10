Certificazione verde al polso? Come impostare il Green Pass sul vostro smartwatch

Per quanto vorremmo già tutti essere in una situazione di “normalità” post pandemia, purtroppo dobbiamo ancora affrontare tani temi legati agli effetti del Covid-19. Fra questi l’obbligo della certificazione verde, per accedere a sempre più attività ed eventi.

Grazie all’aiuto della tecnologia possiamo però rendere l’accesso al Green Pass molto più pratico. Se infatti volete scoprire come avere sempre a portata di mano (o sarebbe meglio dire di polso) il vostro QR code relativo alla certificazione verde, tramite questa guida scoprirete come esibirlo direttamente dal vostro smartwatch!

Prerequisiti

Gli smartwatch sono diventati via via sempre più popolari nel corso degli ultimi anni. Purtroppo però non tutti gli orologi intelligenti potranno essere utilizzati al fine di mostrare la certificazione Grenn Pass. Questa guida è infatti dedicata a una specifica categoria d’indossabili smart, più di preciso:

Se siete quindi in possesso di un terminale che rientri in una delle tre categorie sopra indicate, potete continuare la lettura di questo articolo, con una sezione dedicata a ognuna delle casistiche possibili.

Come avere il Green Pass su Apple Watch

In attesa che Apple rilasci un aggiornamento di iOS che permetta di mostrare il QR code della vostra certificazione attraverso l’applicazione Wallet, avete diverse possibilità per ottenere questa funzionalità su vostro Apple Watch.

Le opzioni a vostra disposizione sono le seguenti:

Scaricare App di terze parti per poter salvare il vostro codice QR su Apple Watch Applicazione IO Applicazione Immuni Stocard

Salvare il QR code come screenshot e caricarlo come immagine sull’applicazione Foto di Apple Effettuando il salvataggio tramite immagine e collegando la galleria del vostro Apple Watch con quella del vostro iPhone, avrete sempre a disposizione l’immagine pronta da mostrare in fase di scansione

sull’applicazione Foto di Apple

Come avere il Green Pass su smartwatch Wear OS

Se invece di un prodotto della mela morsicata siete soliti orbitare nell’ecosistema del robottino verde, questa è la sezione dedicata per inserire la certificazione verde sul vostro smartwatch mosso da Wear OS.

La versatilità di Andorid anche al vostro polso, vi offre tante opzioni utili per poter trasportare il vostro codice QR relativo alla certificazione dal vostro smartphone al polso. Ecco di seguito le opzioni a vostra disposizione:

Scaricare App di terze parti per poter salvare il vostro codice QR sul vostro smartwatch Android Stocard

Inserire il QR code sull’applicazione Google Pay sullo smartphone, per ritrovarlo presente anche sullo smartwatch Google Pay

Salvare il QR code come screenshot e caricarlo tramite immagine sull’applicazione galleria del vostro smartwatch Effettuando il salvataggio tramite immagine e collegando la galleria del vostro smartphone Android con quella del vostro smartwatch Wear OS, avrete sempre a disposizione l’immagine pronta da mostrare in fase di scansione



Per tutti gli altri?

Se foste in possesso di uno smartwatch dotato di sistema operativo proprietario (come per esempio uno smartwatch realme), questa è la parte della guida dedicata a voi!

Non tutti purtroppo gli smartwatch “non Apple” e “non Google” possono essere adatti a questa funzionalità specifica, come accennato in fase d’introduzione di questo articolo. Il requisito fondamentale è infatti rappresentato dalla possibilità di condividere immagini e documenti fra il vostro smartphone e il vostro orologio.

Dovrete quindi controllare se, tramite applicazione di supporto installata su smartphone (quella con la quale avete configurato l’orologio con il vostro cellulare), vi è abilitata l’opzione di condivisione di file nella memoria interna del vostro smartwatch. Se questo requisito è superato, queste sono quindi le opzioni a vostra disposizione:

Salvare il QR come screenshot e caricarlo tramite immagine sull’applicazione galleria del vostro smartwatch

come screenshot e caricarlo tramite immagine sull’applicazione galleria del vostro smartwatch Salvare la certificazione in formato PDF in modo da poter essere visualizzata sul display del vostro orologio

Queste quindi le opzioni a vostra disposizione per rendere più agevole la fase di controllo del vostro Green Pass, andando a utilizzare il vostro wearable smart. Scriveteci nei commenti l’opzione che avete scelto se non presente in questa rapida guida.