Negli ultimi anni, WhatsApp ha subito una serie di aggiornamenti significativi e miglioramenti del design, consolidando il suo status di app di messaggistica istantanea più popolare al mondo. Ora, la piattaforma di proprietà di Meta si sta preparando per una riprogettazione completa, promettendo un look più pulito e futuristico per la sua app Android.

Una recente pubblicazione di WABetaInfo ha rivelato che WhatsApp sta testando internamente la versione 2.23.13.16 per la sua applicazione Android. Questa versione introduce elementi e layout del linguaggio Material Design 3, segnando un sostanziale allontanamento dalla familiare interfaccia a tema verde a cui gli utenti si sono abituati. Ecco cosa ci si può aspettare da questo imminente restyling:

Tema bianco: l’inconfondibile barra superiore di colore verde, che per anni ha caratterizzato WhatsApp, lascerà il posto a una barra superiore di colore bianco. Questa barra superiore rinnovata ospiterà elementi essenziali come il logo di WhatsApp, l’icona della fotocamera, la barra di ricerca, l’immagine del profilo dell’utente e il pulsante con i tre punti che apre il menu di overflow. Navigazione rinnovata: le quattro schede principali – Community, Chat, Stato e Chiamate – saranno spostate dalla parte superiore a quella inferiore dello schermo. Ogni scheda avrà una propria icona e un’etichetta di accompagnamento. Anche se non è chiaro se gli utenti potranno passare da una scheda all’altra scorrendo orizzontalmente, il passaggio a un layout orientato verso il basso promette un’esperienza più facile da usare. Filtri delle chat: l’aggiunta di filtri – Tutti, Non letti, Personali e Business – collocati in alto, consentirà agli utenti di accedere rapidamente alle discussioni relative. Questa funzione promette di semplificare l’esperienza di messaggistica e di migliorare l’efficienza complessiva.

A sinistra la vecchia interfaccia, a destra la nuova.

Questo design modernizzato rappresenta un significativo allontanamento dall’interfaccia attuale e mira a fornire un’esperienza utente più contemporanea e visivamente accattivante.

Sebbene alcuni di questi elementi dell’interfaccia utente, tra cui la barra delle schede in basso e i filtri per le chat, siano stati avvistati in precedenti versioni beta dell’app, non sono ancora arrivati alla versione stabile utilizzata dalla maggior parte degli utenti. WhatsApp sta ancora testando attivamente questo design, con l’intenzione di estenderlo a un pubblico più ampio nei prossimi mesi.

Oltre alla revisione visiva, WhatsApp sta lavorando anche a miglioramenti delle funzionalità. In particolare, l’azienda sta esplorando la possibilità di consentire a una singola app di supportare più account sullo stesso dispositivo. Questo sviluppo potrebbe eliminare la necessità di funzioni proprietarie come Dual Messenger di Samsung, offrendo una maggiore flessibilità agli utenti.