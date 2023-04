Vorreste effettuare dei nuovi acquisti sullo store Xiaomi, risparmiando una cifra sostanziosa? Si tratta del momento giusto per farlo, in quanto Xiaomi ha pensato di far partire una valida iniziativa, in grado di assicurarvi un valido risparmio sul prossimo prodotto messo nel carrello. Infatti, grazie al periodo di Xiaomi Fan Festival, il brand ha deciso di proporvi un’offerta esclusiva: potrete ottenere un coupon sconto dal valore di 30€!

Dato che si tratta di un’iniziativa davvero interessante, ideata da Xiaomi proprio per dare un segno di apprezzamento ai fan del marchio, vi invitiamo a sfruttare l’occasione quanto prima per portare a casa il vostro prossimo smartphone, smartwatch o tablet a un prezzo ribassato!

Per usufruire del codice sconto di ben 30€ gli step a vostra disposizione sono davvero semplici e veloci. Se avete già un account sullo store ufficiale, vi basterà semplicemente cliccare sul box infondo alla pagina che vi stiamo linkando, con scritto “Ottieni il tuo coupon qui”.

Una volta fatto questo, riceverete la conferma e lo potrete sfruttare il codice in qualsiasi momento vogliate, al momento del checkout. Altrimenti, nel caso non abbiate già un profilo, vi basterà crearne uno nuovo in una manciata di secondi. Magari sfruttando il vostro account Google per semplificare ulteriormente i passaggi, a questo punto potrete usufruire anche voi della promozione.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Xiaomi dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro nuovo account se non ne avete già uno, quanto meno prima del termine dell’offerta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

