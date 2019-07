Harmony OS brevettato da Huawei

Il sistema operativo di Huawei alternativo ad Android potrebbe chiamarsi Harmony OS. L'azienda cinese ha depositato il brevetto.

La casa cinese il 12 Luglio ha presentato una richiesta all’European Union Intellectual Property Office per brevettare un sistema operativo chiamato Harmony OS, dichiarato compatibile sia con gli smartphone che con i computer.

Da quando Trump ha inserito Huawei nella black list degli USA, il rapporto della società con Google è diventato meno solido e sono cominciate a circolare voci riguardanti un sistema operativo proprietario che potrebbe rimpiazzare Android in caso di necessità. Col passare delle settimane c’è stata una parziale apertura del governo americano, di conseguenza anche delle aziende come Google, nei confronti del brand cinese, ma le voci su HongMeng OS (primo ipotetico nome dell’OS) non sono cessate.

Le informazioni circolate parlano di uno sviluppo del software iniziato almeno nel 2015 e che ci siano circa un milione di device che lo stiano testando in questo momento, da ricordare anche le parole del CEO di Huawei che ha dichiarato qualche tempo fa che HongMeng OS è più veloce di Android.

Al momento l’argomento presenta molte domande senza risposta, una su tutte la compatibilità con le app Android, probabilmente però, non bisognerà aspettare molto per avere le risposte, infatti i rumors dicono l’OS potrebbe arrivare già in Autunno.