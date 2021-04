HarmonyOS: i servizi Google funzionano! Speranze per Huawei?

Il ban inflitto dall’esecutivo Trump prima – confermato dal neo Governo Biden poi – non accenna ad allentare la presa e mette in seria difficoltà i numeri legati al market share di Huawei.

Se nelle versioni di Android post ban i servizi Google furono eliminati, oggi vi segnaliamo un episodio davvero misterioso. Ovvero la presenza del framework Google attivo e funzionante sull’ultima versione interna di HarmonyOS.

Proprio così, le immagini parlano chiaro e mostrano alcuni screenshot provenienti dal modello NOP-AN00 (Mate 40 Pro+) con installata una versione di HarmonyOS e i servizi Google attivi. Non solo, se notate nell’elenco delle App sono presenti addirittura Google Chrome e Youtube. L’interfaccia utente è in Cinese e come si nota dalle informazioni la versione specifica è la Beta 3 di HarmonyOS 2.0. A mostrare le immagini l’utente Xiao1u che le condivide tramite Weibo.

Ma ora la domanda sorge spontanea. Huawei ha trovato un modo per aggirare il ban o c’è dell’altro? Ipotizziamo che la riposta si possa trovare nella parole Beta.

La persona che ha condiviso le immagini sta testando l’ultima versione di HarmonyOS e ha aderito di spontanea volontà alla campagna Beta. All’interno di queste versioni non ancora definitive Huawei potrebbe rendere disponibile e attivo il framework Google solo a scopo di sviluppo. Quindi, se tanto ci da tanto, HarmonyOS in versione pubblica non avrà tali caratteristiche ne tanto meno la possibilità di avere dei servizi Google attivi e funzionanti.

Huawei P50, Mate 50 e i prossimi smartphone potranno avere l’opportunità di avere HarmonyOS e i servizi Google? Deduciamo che la risposta sia no, le conseguenze legali sarebbero terribili. Inoltre questa decisione metterebbe in ombra l’espansione dei nuovi servizi HMS che già devono colmare il gap che hanno sia nei confronti dello store Google sia nei confronti di quello di iOS.