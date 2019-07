Healthy Virtuoso: l’app che ti premia per uno stile di vita salutare

Virtuoso è l’applicazione che utilizzando i dati generati dallo smartphone premia gli utenti che dimostrano di avere uno stile di vita salutare con buoni sconto, voucher e omaggi.

Virtuoso è l’applicazione che utilizzando i dati generati dallo smartphone premia gli utenti che dimostrano di avere uno stile di vita salutare. È una start-up fondata da due giovani italiani, Andrea Severino e Nicola Tardelli, e vincitrice del Premio Gaetano Marzotto come uno dei 32 progetti più innovativi d’Italia. Il team, in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università Cattolica di Milano, ha messo a punto metodologie in grado di stimolare l’utente all’attività fisica attraverso premi e sfide tra amici e colleghi.

Il funzionamento è molto semplice. Bisogna scaricare l’applicazione Virtuoso – disponibile sia su iOS che Android – e registrarsi utilizzando l’account Google Fit o Salute se si ha un iPhone. Attraverso il monitoraggio dell’attività fisica, dei passi effettuati, delle ore di sonno quotidiane e delle attività di meditazione, si raggiungono degli obiettivi. A questo punto, vengono attribuiti dei crediti che possono essere utilizzati per riscuotere i premi.

Le ricompense corrispondono a buoni sconto, voucher e omaggi per una serie di beni e servizi: dall’abbonamento in palestra agli acquisti su Amazon passando per Netflix. Utilizzando un approccio basato su tecnologia, salute e psicologia, Virtuoso riesce a stimolare l’utente verso uno stile di vita più salutare. Secondo i fondatori, infatti, “ad oggi gli utilizzatori di Virtuoso, motivati dai meccanismi di gamification dell’app, si muovono il 41% in più rispetto alla media della popolazione nazionale (7500 passi/giorno utenti Virtuoso vs 5200 passi/giorno della media Italiana)”.

A proposito della componente ludica, gli utenti possono sfidarsi tra di loro in attività come “Chi farà più passi?” o “Chi si allenerà di più?”. Virtuoso – che in soli 5 mesi ha oltrepassato i 100.000 download – si pone come obiettivo quello di migliorare le abitudini degli utenti per una vita meno sedentaria come mezzo di prevenzione. L’applicazione è disponibile gratuitamente su App Store e Play Store.