HEYY, Xiaomi ha presentato un’app per gli incontri!

Xiaomi ha deciso di cavalcare l’ondata di successo riscontrata dalle app di incontri e ha lanciato in Cina HEYY, software basato sullo speed dating e realizzato da Metso Software Design, Compagnia acquisita nel 2015. Si tratta del loro primo progetto ufficiale dopo circa sei anni.

Il suo funzionamento è molto semplice: sfruttando l’analisi dei dati tramite intelligenza artificiale, l’app consiglia gli utenti più adatti a chiunque voglia trovare in rete la propria anima gemella. A differenza delle altre app in circolazione, la grande novità di HEYY è rappresentata dalla possibilità di intrattenersi con minigiochi, ascoltare la radio e utilizzare una chat vocale.



Il sistema abbina il partner di chat scegliendo gli interessi in comuni e la voce dell’utente. Tra le sezioni principali vi sono anche la sala degli sportivi, la sala della dea, quella dedicata al karaoke e gli appuntamenti al buio. Insomma, un’applicazione molto folkloristica.

Come accade per ogni social cinese, gli utenti vengono certificati attraverso la scansione di un documento di identità. Sono prontamente scattate le comparazioni con Xiaomi Talk ma, mentre quest’ultima è rivolta a utenti che vogliano parlare di tutto ciò che concerne il mondo tecnologico, HEYY rimane esclusivamente una piattaforma di incontri tra i giovani.

La notizia del lancio di HEYY arriva subito dopo quella del rebranding di Mi Talk, vecchia app di comunicazione adesso completamente orientata a un pubblico di professionisti per scopi strettamente lavorativi. In molti l’hanno già definita come la principale antagonista di Clubhouse, social network ad invito lanciato nel 2020 e che a gennaio è stato valutato un miliardo di dollari.

Oltre a puntare sullo speed dating, Xiaomi vuole continuare a innovare il settore della telefonica con due smartphone pieghevoli e uno arrotolabile, che dovrebbero essere lanciati da qui alla fine dell’anno.