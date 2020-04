Hisense A5 ufficiale: debutta il display e-ink a colori

La nuova serie di smartphone Hisense A5 introduce i display e-ink a colori. Il produttore cinese ci ha abituati alla presenza di questa tipologia di schermi che fino a questo momento sono sempre stati monocromatici. Già in occasione del CES di Las Vegas 2020, la società aveva anticipato la futura evoluzione di questa tecnologia: e-ink a colori.

I dispositivi sono tre (A5c, A5 Pro Classic e A5 Pro CC) e sono caratterizzati da una scheda tecnica abbastanza basilare. Il Pro Classic integra un display e-ink a scala di grigi, mentre gli altri sono dotati dello schermo e-ink a colori da 5,84 pollici che supporta ben 4.096 colori diversi. Ciò dovrebbe rendere questi schermi piacevoli non solo per la lettura di documenti, ma anche per la visualizzazione di foto e grafica a colori a patto però di accettare una bassa frequenza di aggiornamento.

A5c è mosso dal processore Snapdragon 439 di Qualcomm con 4 Gigabyte di RAM e 64 Gigabyte di spazio di archiviazione. La fotocamera anteriore è da 5 Megapixel, mentre quella posteriore è da 13 Megapixel. Il tutto è alimentato da una batteria da 4.000 mAh. Processore Unisoc T610 a 1,8 GHz per A5 Pro CC e Classic. Quest’ultimo gode anche di un lettore di impronte digitali e del chip NFC.

Insomma, non parliamo di smartphone così come siamo abituati a vederli oggi ma sono dispositivi che mettono a disposizione una lunga durata della batteria e una buona visibilità all’aperto. Hisense afferma che lo smartphone A5C dovrebbe durare fino a 62 ore la luminosità dello schermo al massimo o 93 ore se si usa solo la luce ambientale per visualizzare lo schermo.