HiSilicon di Huawei venderà chip anche a società esterne

HiSilicon, interamente controllata da Huawei, starebbe cambiando i propri piani: prodotto un chip di comunicazione 4G che sarà acquistabile anche da società esterne. Questa è la prima volta che il brand compie questa scelta.

Fino a oggi, il gruppo con sede a Shenzhen ha prodotto chip esclusivamente per Huawei, rappresentando un’assoluta esclusiva per il celebre produttore di smartphone attualmente colpito dal ban emanato dal governo USA.

Le cose potrebbero però cambiare presto. Durante un evento tenutosi a Shenzhen, l’azienda ha presentato un nuovo chip 4G che potrà essere scelto anche da altre compagnie e non solo da Huawei. Stando alle ultime indiscrezioni, Shanghai HiSilicon, fondata durante lo scorso aprile, si occuperà della progettazione di chip che saranno poi venduti nel libero mercato; Shenzhen HiSilicon continuerà invece a produrre chip in esclusiva per Huawei.

Sembrerebbe quindi che HiSilicon starebbe ampliando sempre più la propria offerta. Basti pensare alla serie di telecamere di sicurezza, che hanno recentemente visto un cambio del nome, e il desiderio di muoversi anche verso il settore automobilistico. Il brand starebbe anche pensando di espandere l’attività di connettività AI e IoT. Non ci resta che attendere e scoprire come si evolverà la questione.