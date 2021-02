HMD: l’operazione nostalgia va avanti, arriva Nokia 3650?

Da quando Nokia è tornata – nel mondo Android – grazie ad HMD, oltre a nuovi smartphone ha approfittato della sua storia per riproporre iconici cellulari del passato, adeguandoli a smartphone e avviando quella che ti fatto si può catalogare come operazione nostalgia.

La breve parentesi con Windows Mobile fece tornare in auge firme come Carl Zeiss, ma è con HMD che si è tornati a riproporre feature phone con il 3310 rilasciato nel 2017, per poi passare all’8110 nel 2018, per poi arrivare al 6300 e al Nokia 8000 alla fine dell’anno scorso.

Ma quale sarà il prossimo ad essere estratto dal passato per essere riproposto in “chiave moderna”? I rumors parlano di un possibile Nokia 3650, l’iconico smartphone dotato di Symbian OS catalogato come particolare per via della tastiera circolare che replicava la ghiera contenente i numeri dei vecchi telefono fissi.

La forma caratteristica della tastiera si scontrò al tempo con i clienti che, avendolo acquistato, si imbatterono in molte difficoltà nello scrivere e ad utilizzarla. Al netto di questo la società finlandese, dopo circa 6 mesi, ha commercializzato il Nokia 3660, pressoché lo stesso telefono ma con tastiera disposta quasi in maniera classica.

Il Nokia 3650 è arrivato sul mercato nel 2003 e nello stesso periodo esisteva anche il Nokia 7650, smartphone molto simile per caratteristiche ma dalla identità più sobria. A prescindere dal “problema tastiera”, il 3650 è stato comunque venduto in grandi quantità ed ha rappresentato un bel passaggio per la società.

L’operazione nostalgia dovrebbe continuare proprio quest’anno con l’arrivo del 3650 che, sebbene abbia come iconicità la propria tastiera, dovrebbe essere riproposto proprio nella sua forma classica. Durante il corso dell’anno, inoltre, arriveranno anche altri smartphone inediti basati su Android – anche top di gamma – come quello presentato proprio oggi, il Nokia 1.4.