ho., 200 GB in famiglia al doppio della velocità

ho. lancia una nuova offerta davvero interessante, atta a supportare le attività come smart working, didattica da remoto e la visione in streaming delle nostre serie TV preferite.

L’offerta prevede 200 GB di traffico dati non solo per le attività appena citate, ma anche per qualsivoglia operazione sul Web. I 200 GB si potranno anche condividere in famiglia e, in caso si dovessero esaurire prima del mese, con l’opzione “Riparti” si potranno rinnovare anticipatamente, in maniera gratuita e automatica, direttamente dall’app mobile ho.

Chiaramente la nuova offerta prevede per legge anche 9,4 GB da usare all’estero, all’interno dei confini europei. Il canone mensile dell’offerta è di 19,99 euro, con un costo d’attivazione dell’offerta di 9 euro una tantum. Per la SIM fisica, invece, si pagano 99 centesimi di euro.

Acquistare SIM e offerta è molto semplice. Si può scegliere il canale online, con consegna a casa e con attivazione tramite videochiamata, oppure recarsi presso un negozio ho.. In alternativa è possibile anche fare l’acquisto online e ritirare la propria SIM nell’edicola più comoda da raggiungere nella vostra città.

L’offerta 200 GB di ho. può farvi navigare in 4G alla massima velocità di 60 Mbps in download. Oltretutto chi l’attiva, può risparmiare 10 euro sull’acquisto di un router Huawei su Amazon, oppure 15 euro su un altro tipo di router Huawei più avanzato.

E ancora, chi decide di aderire all’offerta, avrà uno sconto di 20 euro per l’acquisto di un sistema Mesh Huawei per poter usare la SIM e distribuire la connessione in maniera Wireless nella propria abitazione.

Inoltre, l’offerta solo dati è perfetta per accedere a Internet ovunque ci si trovi e per sostituire la linea telefonica fissa, in quanto la SIM può essere usata all’interno di un router Wi-Fi, di una chiavetta o di un tablet. Infine, la SIM possiede anche funzionalità telefoniche. Volendo si potrà chiamare ed inviare SMS, privi però di promozione, al costo rispettivamente di 19 centesimi/minuto e di 29 centesimi per singolo SMS.