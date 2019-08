ho. Mobile: 50 Giga, SMS e minuti illimitati a 5,99 euro al mese

La nuova offerta ricaricabile Ho. Mobile è rivolta ai clienti Iliad e a quelli di diversi operatori virtuali. È possibile comunque attivarla anche provenendo da Vodafone, TIM, Wind e TRE.

ho. Mobile, l’operatore telefonico virtuale che fa riferimento a Vodafone, ha lanciato oggi una nuova interessante offerta winback. Si tratta di un piano ricaricabile che, a fronte del pagamento mensile di 5,99 euro, garantisce 50 Gigabyte di traffico dati, SMS e minuti illimitati. Prevede un costo di attivazione di 9,99 euro e in più è obbligatorio effettuare la prima ricarica da 6 euro che, ovviamente, andrà a coprire il primo mese di promozione.

Può essere attivata a 5,99 euro da tutti i clienti provenienti da: Iliad, Coop Voce, Digitel, Fastweb, Fastweb (Pre-2016), Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, NT Mobile (Pre 24/06/2019), NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima Mobile, Noitel (Pre 06/05/2019), Optima, Poste Mobile, Poste Mobile (Pre-2014), Rabona Mobile (Pre-24/03/19), Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, BT Italia, Digi Mobil e Withu.

Nel caso in cui si provenga da Kena e Daily Telecom, il costo mensile sale a 8,99 euro. Invece, nel caso in cui si provenga da tutti gli altri operatori (Vodafone, TIM, Wind, TRE) la spesa mensile sale a 12,99 euro. In entrambi i casi i costi di attivazione rimangono di 9,99 euro, mentre è importante sottolineare un aspetto: a prescindere dall’operatore di provenienza (quindi anche nel caso in cui si abbia accesso ai 5,99 euro al mese), la velocità della navigazione internet in 4G raggiungibile con ho. Mobile sarà al massimo di 30 Mbps in download, più che sufficienti per tutte le operazioni che solitamente si compiono con lo smartphone.

Trovate tutti i dettagli nella pagina ufficiale approntata da ho. Mobile.

