La società di telefonia mobile ho. Mobile informa che, a partire dal 3 maggio 2023, tramite il sito internet dell’azienda è possibile richiedere la consegna a casa della SIM una volta sottoscritto un nuovo contratto e attivare in pochi e semplici passaggi il proprio numero grazie all’ausilio del sistema SPID, tramite tutti gli Identity Provider accreditati da Agid.

Dopo aver acquistato online e ricevuto una SIM ho. Mobile, il cliente potrà avviare il processo di attivazione tramite l’app di ho. effettuando la scansione del numero seriale e subito dopo effettuando l’accesso tramite le credenziali di secondo livello SPID, come già avviene per molti servizi pubblici digitali. Una volta completati questi due semplici passaggi, i clienti potranno iniziare ad utilizzare in pochissimi minuti la SIM acquistata per navigare, effettuare chiamate o inviare SMS. Eventuali richieste di portabilità del numero verranno portate a termine nei giorni seguenti all’attivazione in automatico.

Grazie a questa innovazione, ho. Mobile ottimizza ulteriormente l’esperienza digitale dei propri clienti, i quali avranno a disposizione una procedura semplificata e sicura per poter accedere ai vantaggi e ai servizi dell’operatore telefonico in questione.

Nel caso in cui i clienti dovessero essere sprovvisti di credenziali Spid, continua ad essere disponibile il metodo di identificazione precedente tramite il caricamento dei documenti sul sito e la registrazione del videoselfie per il riconoscimento dell’abbonato.

Inoltre, rimangono sempre a disposizione tutte le alternative di acquisto attualmente attive, dalla possibilità di prenotare una SIM in edicola, a quella di fare affidamento sulla rete di negozi fisici sparsi su tutto il territorio nazionale. Nel caso in cui siate alla ricerca del negozio più vicino a voi, potete visionare la disponibilità al seguente link.

Per chi ancora non lo sapesse, vi ricordiamo che ho. Mobile è un operatore virtuale nato nel 2018 in grado di offrire servizi digitali nell’ambito della telefonia mobile. Ad oggi l’azienda è stata votata su Statista come la “compagnia telefonica con il miglior servizio clienti 2022/2023” ed ha una valutazione di oltre 4 stelle su Trustpilot.