ho. Mobile, oltre 180 alberi piantati grazie ai vostri GigaPassi

L’iniziativa di ho. Mobile “Più Passi che Giga”, con cui l’operatore invita i suoi clienti a camminare all’aria aperta e a “consumare responsabilmente” i propri Giga, continua il suo enorme successo. Grazie agli oltre un milione e trecentomila “GigaPassi” effettuati dai propri clienti è già stato raggiunto il traguardo di 180 alberi nella foresta Treedom.

La collaborazione tra ho. Mobile e Treedom darà luce ad una nuova foresta chiamata “ho. Una grande foresta, a piccoli passi” e composta da 180 alberi che gli utenti hanno aiutato a ottenere. L’operazione “Più Passi che Giga” continua quindi dopo l’enorme successo che ha spronato moltissimi utenti a rimettersi in moto.

“Più Passi che Giga” non si ferma, per promuovere l’attività all’aria aperta e contribuire a piantare nuovi alberi sull’app e sul sito di ho. Mobile sono disponibili diverse tipologie di percorsi: dalle passeggiate turistiche per scoprire le bellezze di venti città italiane a vere e proprie sfide per chi ama correre, ma anche suggerimenti per rilassanti camminate in mezzo alla natura. Disponibile anche un “convertitore in GigaPassi” dove il consumo di Giga per le principali attività digitali quotidiane viene tradotto in distanze da percorrere: “Hai passato tutta la notte su Tik Tok? Dai cammina per almeno 8 ore che valgono 5 GigaPassi”. Anche la collaborazione con Treedom prosegue, tutti i Giga risparmiati continueranno a trasformarsi in alberi reali nella foresta di ho. per dare un sostegno concreto al pianeta.