Circa un mese fa vi avevamo parlato della nuova promozione di Ho. Mobile, grazie alla quale era possibile ottenere un pacchetto di 300 GB a soli 10,99€ al mese. Ebbene, se state pensando di cambiare operatore telefonico è il momento perfetto per farlo, dato che l’offerta durerà ancora pochi giorni!

Oltre all’enorme quantità di traffico dati, la promozione vi offrirà anche minuti e SMS illimitati, rappresentando, dunque, un pacchetto completo a 360° e davvero imperdibile per il prezzo a cui è proposto. Inoltre, SIM e attivazione saranno completamente gratuiti, e la procedura per l’iscrizione avverrà interamente online in pochi minuti.

Ho. Mobile, chi dovrebbe abbonarsi?

La promozione di Ho. Mobile è riservata agli utenti provenienti da Iliad, Poste Mobile, Fastweb e altri operatori virtuali (potete trovare la lista completa nella pagina dedicata). Se rientrate in questa categoria e cercate un’offerta telefonica che vi permetta di ottenere tantissimi giga a un prezzo irrisorio, dunque, Ho. Mobile fa decisamente al caso vostro.

Si tratta, infatti, di una promozione perfetta per chi passa tanto tempo fuori casa, che sia per lavoro o per viaggiare; inoltre, è ideale anche per chi non ha il Wi-Fi in casa e ha bisogno di consumare molti dati per navigare in rete, scaricare file di grandi dimensioni e utilizzare applicazioni che richiedono una connessione internet stabile e veloce. Ho. Mobile si appoggia sulle reti Vodafone, per cui non avrete problemi di ricezione, bensì godrete di una copertura ampia e affidabile.

Tornando a parlare del prezzo, che è sicuramente una delle caratteristiche più interessanti di questa promozione, ancora per pochi giorni potrete attivarla a soli 10,99€ al mese. Si tratta di un importo decisamente inferiore rispetto alle altre compagnie telefoniche, che per offerte simili richiedono non meno di 20,00€, e soprattutto richiedono il pagamento a parte di attivazione e SIM.

Detto ciò, vi rimandiamo alla pagina Ho. Mobile dedicata all’offerta, dove potrete scoprirne tutte le altre caratteristiche e approfittarne. Vi suggeriamo, però, di approfittarne il prima possibile, dato che sia le scorte disponibili che la promozione potrebbero esaurire in fretta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!