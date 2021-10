HomePod Min: nuove colorazioni in arrivo, anche in Italia

Lo speaker smart più compatto di Apple, HomePod Mini, riceve un arcobaleno di nuovi colori per meglio adattarsi ad ogni stanza e ogni edificio.

In arrivo in Italia molto presto, vi farete convincere?

Apple HomePod Mini è stato annunciato dall’azienda di Cupertino a novembre dello scorso anno. Esattamente un anno dopo il proprio debutto nelle case dei primi fortunati utenti, lo speaker smart si rinnova con tre nuovi colori disponibili all’acquisto.

Apple non ha cambiato la formula vincente: uno speaker compatto, elegante, in grado di funzionare alla perfezione con l’ecosistema di prodotti come gli iPhone 13.

Il chip Apple S1 si occuperà di regolare il suono in base all’ambiente in cui HomePod Mini sarà posizionato mentre il chip UWB Apple U1 permette di riconoscere quando altri prodotti Apple sono nelle vicinanze.

Alle classiche colorazioni Space Grey e White si uniscono ora i coloratissimi Yellow, Orange e Blue. Questo permetterà a HomePod Mini di adattarsi al design delle vostre abitazioni in modo più naturale, integrandosi con l’ambiente che li circonda e richiamando le tinte di alcuni dei nuovi modelli di iMac con chip Apple M1.

“HomePod mini è l’altoparlante intelligente per eccellenza per chiunque abbia un dispositivo Apple. Funziona senza sforzo con l’iPhone per trasmettere musica, rispondere alle chiamate o fornire suggerimenti di ascolto personalizzati, alzare il suono della Apple TV, riprodurre musica da un Mac e molto altro ancora. C’è un sacco di innovazione Apple racchiusa in un altoparlante così piccolo, il tutto a un prezzo accessibile” ha dichiarato il giorno del lancio Bob Borchers, vice presidente di Apple per il Worldwide Product Marketing.

HomePod Mini sarà disponibile nelle nuove colorazioni a partire da Novembre sempre al solito prezzo di 99 euro. Niente paura però, in Italia il piccolo altoparlante in cui abita Siri sarà disponibile al più presto.