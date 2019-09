Honor 20s, eccolo in un video dal vivo

Honor 20s sarà lanciato sul mercato cinese il 4 settembre. Un video unboxing diffuso in rete lo vede protagonista mostrandolo nel suo design. Comparto fotografico interessante, costituito da tre sensori fotografici: 48+8+2 Megapixel.

Honor 20s sarà lanciato sul mercato cinese il 4 settembre . A soli due giorni dal debutto ufficiale è giunto in rete un video unboxing che lo vede protagonista: nessun “mistero” ormai per il prossimo smartphone di casa Huawei, neppure sulla confezione di vendita.

Nei giorni scorsi, inoltre, la stessa Huawei ha deciso di svelare alcuni render ufficiali. Difatti dovrebbe essere dotato di display da 6,26 pollici FullHD+, alimentato da un processore Kirin 980 a 2,6 GHz (7nm) e accompagnato da 12 GB di RAM e 256GB di storage interno. Ad oggi non sappiamo se sarà espandibile tramite microSD. Alla base dovremmo trovare una batteria da 3650 mAh con supporto alla ricarica rapida a 22.5 W. Per quanto riguarda il software, lo smartphone verrà sicuramente lanciato con Android 9 Pie e con l’interfaccia EMUI 9.1.

Il comparto fotografico, si presenta invece formato da una tripla fotocamera posteriore, molto probabilmente un sensore principale da 48 Megapixel, un sensore di profondità da 2 Megapixel e un obiettivo grandangolare da 8 Megapixel. Frontalmente, invece, troveremo un sensore fotografico da 32 Megapixel posizionato all’interno del notch. Tutto sommato, lo smartphone si presenta con un design molto simile all’Honor 20, anch’esso con un display Full-HD da 6,26 pollici e risoluzione da 2340×1080 pixel.

In ogni caso, non ci resta che attendere il debutto ufficiale che si terrà tra soli due giorni. Lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato in tre colorazioni (bianco, nero e blu). Honor 20s potrebbe anche essere uno dei protagonisti dell’evento fissato per il 6 settembre a Berlino durante IFA 2019.