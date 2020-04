Honor 30 e 30 Pro sono nuovamente i protagonisti di alcune indiscrezioni. Questi attesi smartphone arriveranno il 15 aprile e i consumatori sono curiosi di scoprirli. Ricordiamo che il produttore ha già svelato Honor 30S e che lancerà presto anche Play 4T.

Le informazioni riguardano entrambi i nuovi tasselli della serie Honor 30. In particolare, uno dei prodotti sarebbe apparsa su Geekbench. Non è certo che il dispositivo riconoscibile con il codice “EBG-AN00” sia quello citato, ma vi sono concrete possibilità.

A quanto pare, il SoC scelto potrebbe essere la versione di Kirin 990 non compatibile con il 5G. Secondo molti potrebbe trattarsi di Kirin 985, un processore di cui si parlava alcune settimane fa. Deduciamo questo dalle informazioni presenti nella scheda di Geekbench, che riporta anche 8 GB di RAM. Non si esclude che Honor 30 Pro potrebbe non montare Kirin 985 (che sarebbe riservato al fratello minore), bensì 990 5G.

Pochi giorni fa, EBG-AN00/AN10 è apparso nel database 3C e sembrava che potesse trattarsi di uno smartphone compatibile con il 5G. Kirin 985 dovrebbe essere un SoC molto simile a Kirin 990, che garantisce ottime prestazioni.

Sappiamo inoltre che Honor 30 avrà il sensore Sony IMX700 da 50 MP, accompagnato da altri due sensori da 12 MP e 8 MP. Non ci resta che attendere il lancio, fissato per il prossimo 15 aprile.