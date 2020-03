Honor 30 e 30 Pro saranno presentati il 15 aprile

Honor 30 e 30 Pro saranno presentati ufficialmente il 15 aprile, ovvero tra circa 2 settimane. Le aspettative per questi smartphone sono alte: potrebbero rappresentare due tra i prodotti più performanti tra quelli svelati durante gli ultimi tempi dal marchio cinese (l’ultimo dei quali è Play 9A).

Nel poster recentemente comparso online è presente l’attore cinese Li Xian, famoso in Asia specialmente per essere apparso nei film Who Sleep My Bro, Examiner medico Dr. Qin e Tientsin Mystic. Nelle mani della star è presente uno smartphone, coperto però dalle dita. Non son quindi stati diffusi chiarimenti in merito al design dei prodotti. Confermato il colore grigio con alcuni riflessi rosa.

Ci si aspetta la presenza del SoC Kirin 990 5G, la compatibilità con lo standard di quinta generazione e un comparto fotografico scandito da sensori di alta qualità. Ricordiamo inoltre che solo poche ora fa è stato presentato ufficialmente Honor 30S. Quest’ultimo presenta le seguenti specifiche tecniche: processore Kirin 820, 8 GB di RAM, 128/256 GB di memoria interna, 5G, una batteria da 4.000 mAh e un display LCD da 6,5 pollici. La nuova serie comprenderà anche una versione “Lite”, che ha recentemente ottenuto una certificazione. Le schede tecniche complete di Honor 30 e 30 Pro dovrebbero comunque essere diffuse durante i prossimi giorni.