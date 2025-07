HONOR 400 Series, dalla singola foto a ricordi in movimento

HONOR segna un nuovo traguardo nel settore degli smartphone con il lancio di HONOR 400 Pro 5G e HONOR 400 5G. Questi dispositivi, concepiti per rendere le funzionalità AI di livello flagship accessibili a un pubblico più ampio, promettono di ridefinire l'esperienza fotografica mobile, trasformando i ricordi statici in narrazioni dinamiche.

Al centro di questa innovazione si trova l'esclusiva funzione AI Image to Video, sviluppata in collaborazione con Google Cloud, una novità assoluta (e per ora esclusiva) nel settore che consente agli utenti di animare le proprie foto, reinventando così le esperienze di vita.

AI Image to Video rappresenta un passo rivoluzionario nella creatività digitale, permettendo di trasformare qualsiasi fotografia della propria galleria in un video dinamico di cinque secondi. Questa funzionalità si avvale del modello AI Veo di Google, capace di interpretare il movimento con un realismo avanzato e una precisione straordinaria. Non è richiesta alcuna complessa interazione o inserimento di prompt, lasciando all'intelligenza artificiale la libertà di dare vita alla propria creatività.

Il processo di generazione di un video richiede solitamente da 30 secondi a circa un paio di minuti. I video possono essere generati in formato MP4 o come Foto in Movimento, con proporzioni 16:9 o 9:16 per adattarsi sia alla modalità orizzontale che verticale. Durante il periodo di lancio iniziale (dal 15 maggio al 31 agosto 2025), gli utenti possono usufruire di due mesi di accesso gratuito, con la possibilità di generare fino a 20 video gratuiti al giorno.

Guida pratica: come dare vita alle tue foto

Utilizzare la funzione AI Image to Video è sorprendentemente semplice e intuitivo, rendendola accessibile a tutti. Ecco i passaggi:

Apri l'applicazione Galleria sul tuo HONOR 400 o 400 Pro Seleziona la scheda Crea Tocca Da immagine a video Scegli una delle tue foto dalla galleria Seleziona il rapporto d'aspetto desiderato, 9:16 per avere un video verticale o 16:9 per averlo in orizzontale Tocca Avvia generazione e assicurati di essere connesso a Internet per il processo di creazione

Et voilà, in un batter d'occhio la foto prenderà vita! E se il risultato non ti piace? Puoi sempre riprovare, ogni volta il risultato sarà unico e diverso.

Esempi che ispirano: la magia dell'AI in azione

La vera magia dell'AI Image to Video emerge nella sua capacità di interpretare e animare le scene più disparate. Si possono trasformare paesaggi mozzafiato, ritratti singoli o di coppia, e persino vecchie fotografie che "tornano in vita".

Immaginiamo la foto di un concerto: l'intelligenza artificiale non si limita a un semplice zoom, ma può far pulsare le luci del palco a ritmo, animare il fumo che sale verso l'alto e, come in questo caso, muovere la cantante, restituendo l'energia di quel momento. Prendiamo poi un'opera d'arte, come un quadro: la tecnologia può interpretare le pennellate, dando vita a soggetti ormai persi nel tempo, offrendo una nuova chiave di lettura dell'opera.

Immagine 2 di 2

Immagine 1 di 2

Infine, voglio farvi vedere come esempio tre istantanee di viaggio: uno scatto rubato che riprende il momento di stupore durante l'esplorazione, l'incontro di due giovani amanti in una piazza o uno spettacolo di danza in teatro. L'unico limite è la vostra fantasia!

Questi esempi dimostrano come la funzione non si limiti a semplici animazioni, ma aggiunga un senso di narrazione e profondità, aprendo nuove frontiere all'espressione artistica.

Perché scegliere la serie HONOR 400?

Oltre all'innovativa AI Image to Video, la serie HONOR 400 è un concentrato di tecnologia avanzata pensata per l'utente moderno. Sia HONOR 400 che HONOR 400 Pro vantano un sistema fotografico AI con fotocamera principale da 200MP. L'HONOR 400 Pro si distingue ulteriormente con una fotocamera teleobiettivo da 50MP con zoom ottico 3x ed entrambi hanno una fotocamera ultra-grandangolare da 12MP.

Tutte le fotocamere sono supportate dal potente AI HONOR IMAGE ENGINE che include funzionalità come AI Super Zoom (fino a 50x sull'HONOR 400 Pro, 30x sull'HONOR 400), AI Portrait Snap e AI Enhanced Portrait. Le funzioni di editing AI, tra cui AI Eraser, AI Erase Passers-By, AI Remove Reflection, AI Outpainting e AI Face Tune, offrono un fotoritocco avanzato con precisione e creatività senza pari.

Honor 400 Pro

Entrambi i modelli sono alimentati da batterie al silicio-carbonio da 5300mAh, garantendo autonomia per l'intera giornata. HONOR 400 Pro supporta la ricarica rapida cablata da 100W, raggiungendo il 51% in soli 15 minuti, e la ricarica wireless da 50W. HONOR 400 offre una ricarica rapida cablata da 66W, arrivando al 44% in 15 minuti.

I display OLED della serie HONOR 400 sono eccezionali: HONOR 400 Pro ha un display da 6,7 pollici, mentre HONOR 400 un display da 6,55 pollici. Entrambi vantano una frequenza di aggiornamento a 120Hz e una luminosità di picco di 5000 nit, garantendo immagini vivide e chiare anche sotto la luce diretta del sole. Le tecnologie HONOR Eye Comfort, come il 3840Hz Risk-Free Dimming Display, la riduzione della luce blu e la modalità Ultra Dark, sono progettate per ridurre l'affaticamento visivo.

Honor 400

Le prestazioni sono garantite dal processore Snapdragon 8 Gen 3 su HONOR 400 Pro e dallo Snapdragon 7 Gen 3 su HONOR 400. Entrambi i modelli operano con MagicOS 9.0 basato su Android 15, offrendo funzionalità AI all'avanguardia come Google Gemini, Magic Portal 2.0, strumenti di scrittura AI, AI Recorder, AI Translation e l'innovativa AI Deepfake Detection per una maggiore sicurezza online.

Bundle e sconti da non perdere

Il modello di punta, HONOR 400 Pro 5G, si presenta nelle eleganti colorazioni Lunar Grey e Midnight Black a un prezzo di listino di 799,90 euro. Tuttavia, in occasione del lancio, l'azienda offre un'opportunità di notevole risparmio: registrandosi sul sito ufficiale del brand, è possibile ottenere un coupon del valore di 150 euro, che riduce il costo finale d'acquisto a 649,90 euro.

Accanto al modello Pro, si posiziona HONOR 400 5G, disponibile nelle varianti cromatiche Desert Gold, Lunar Grey e Midnight Black. Il prezzo di partenza è fissato a 499,90 euro per la versione base. Per un periodo promozionale limitato, HONOR offre la variante con 512GB di memoria interna allo stesso prezzo di quella da 256GB. A questa offerta si aggiunge un ulteriore vantaggio per gli utenti che si registreranno sul portale ufficiale, i quali avranno diritto a un coupon sconto del 5%, portando il prezzo finale a 474,91 euro.

A rendere l'offerta ancora più completa è il generoso pacchetto di benvenuto incluso con entrambi gli smartphone. Gli acquirenti riceveranno in dotazione, senza alcun costo aggiuntivo, gli auricolari HONOR Choice Earbuds Clip e il compatto e potente caricabatterie HONOR SuperCharge GaN Slim da 100W. La dotazione è ulteriormente arricchita dal servizio di protezione HONOR Care+, che assicura la sostituzione gratuita del display per 180 giorni in caso di danni accidentali.

Oltre agli omaggi inclusi, HONOR incentiva la creazione di un ecosistema personalizzato, offrendo la possibilità di acquistare accessori a prezzi vantaggiosi al momento del checkout. Gli utenti potranno infatti arricchire il proprio acquisto con le cuffie sportive HONOR Choice VZ Sport Mate a 49,90 euro, con un notevole sconto rispetto al prezzo di listino di 199,90 euro. In alternativa, è disponibile lo smartwatch HONOR Choice Haylou Watch a 39,90 euro anziché 99,90 euro, oppure il tablet HONOR Pad V9, proposto a 299,90 euro invece di 399,90 euro.

Con la serie HONOR 400, l'innovazione AI diventa parte integrante della vita quotidiana, offrendo strumenti potenti e intuitivi per catturare, creare e rivivere i momenti più preziosi. È il momento ideale per considerare un aggiornamento che porti la tua esperienza mobile a un livello superiore.