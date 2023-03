Honor ha lanciato sul mercato nazionale il suo nuovo Honor 70 Lite, già disponibile all’acquisto sullo store dell’azienda ad un prezzo che potrebbe attirare l’attenzione di molti. Ecco tutte le caratteristiche del nuovo entry level pensato per la quotidianità!

Honor 70 Lite è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 480 Plus 5G e di una batteria ad alta capacità da 5000mAh per offrire un esperienza d’uso fluida per tutto il giorno.

Il design a bordi piatti dall’aspetto deciso, si sposa bene con gli angoli arrotondati, garantendo una presa confortevole e un piacevole utilizzo. Il lettore di impronte digitali è posizionato lateralmente per permettere un accesso rapido e sicuro per sbloccare il telefono.

Honor 70 Lite ha un display FullView da 6,5 pollici per garantire agli utenti un esperienza coinvolgente durante la fruizione dei contenuti. Certificato da TÜV Rheinland, il dispositivo integra una tecnologia che riduce efficacemente la luce blu, che come sappiamo può affaticare gli occhi. Il Display offre una frequenza di aggiornamento fino a 90Hz.

Oltre alla fotocamera frontale da 8MP, Honor 70 dispone di un sistema di tripla fotocamera posteriore che comprende una fotocamera da 50MP, una fotocamera macro da 2MP e una fotocamera di profondità da 2MP.

Honor 70 Lite è dotato di registrazione video Dual View che consente di catturare due prospettive utilizzando contemporaneamente la fotocamera anteriore e quella posteriore.

prestazioni potenti grazie al chipset Qualcomm Snapdragon

Honor 70 Lite è alimentato da una piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 480 Plus 5G. Grazie alla connettività e alla velocità di elaborazione migliorate, Honor 70 Lite offre prestazioni che consentono all’utente di restare sempre produttivo. Dotato di Honor RAM Turbo sul modello da 4GB di RAM, Honor 70 Lite converte 3GB di memoria ROM in RAM. Honor RAM Turbo impedisce che i processi in backgroud vengano terminati quando si passa da un’app all’altra.

Honor 70 Lite equipaggia una batteria da 5000mAh che consente agli utenti di affrontare serenamente un’intera giornata. Con una sola carica, il dispositivo vanta fino a 19 ore di riproduzione video online, 26 ore di streaming musicale, 14 ore di gioco o 52 ore di chiamate. Per la ricarica, gli utenti possono affidarsi al caricatore Wired Honor SuperCharger da 22W con tecnologia di ricarica rapida.

Il dispositivo equipaggia una memoria ROM da 128GB espandibile tramite schede microSD con capacità fino ad 1TB.

Dimensioni e peso 163,7 x 75,1 x 8,7 mm 194 g Display e risoluzione TFT LCD, 90Hz 6,5 pollici 720 x 1600 pixel, 20:9 ratio Memorie 128GB ROM espandibile con microSD, 4GB RAM Fotocamere Posteriori: 50MP, f/1.8, (principale), PDAF

2MP, f/2.4, (macro)

2MP, f/2.4, (profondità) Frontale: 8MP, f/2.0 Features Lettore di impronte digitali, sensore di prossimità e accelerometro. Processore Qualcomm Snapdragon 480+ 5G (8 nm) CPU: Octa-core (2x 2,2GHz Kryo 460 + 6x 1,9GHz Kryo 460) GPU: Adreno 619 Batteria e ricarica Li-Po 5000 mAh Ricarica a 22,5W

Prezzo e disponibilità

Honor 70 Lite è già in vendita online sullo store ufficiale di HiHonor. Potete acquistarlo al miglior prezzo al seguente link: