Honor 90, presentato durante l’evento parigino della scorsa settimana, è stato già oggetto di una promozione lancio davvero incredibile. Nel caso non foste riusciti ad accaparrarvi il nuovo medio gamma del brand, tuttavia, c’è un’altra golosa occasione che vi attende a partire da oggi!

Decidendo di acquistare Honor 90 dall’e-commerce ufficiale HiHonor, infatti, potrete approfittare ancora per qualche giorno di ben due sconti esclusivi. Oltre allo sconto pre-applicato pari a 50,00 euro, l’azienda mette a disposizione un codice da inserire in fase di checkout per abbassare ulteriormente il prezzo dello scintillante smartphone di altri 100,00 euro!

Il prezzo di Honor 90 nella versione da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna si abbassa quindi a soli 399,90 euro, mentre la variante con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna viene ritoccato al ribasso fino a 449,90 euro.

Codice sconto pari a 100,00 euro: AHONOR90V

Ma Honor non si è accontentata di offrirvi solamente lo smartphone con fotocamera da 200MP a prezzo scontato, ha previsto anche diversi omaggi e dei bundle esclusivi con accessori e altri prodotti dell’ecosistema.

Per ogni Honor 90 acquistato su HiHonor si riceverà in omaggio un alimentatore da parete Honor SuperCharge da 66W, una cover protettiva (disponibile in tre colorazioni abbinate a quelle dello smartphone) e 6 mesi di protezione contro i danni accidentali al display.

Acquistando Honor 90 potrete quindi scegliere di portarvi a casa anche gli auricolari TWS Honor Earbuds 3 Pro a soli 79,90 euro (invece che 199,90 euro), la smart band Honor Band 7 a 29,90 euro (invece che 59,90 euro) e Honor Pad 8 6GB/128GB ad appena 199,90 euro (invece che 229,90 euro). Non siete obbligati ad acquistare tutti questi prodotti per usufruire degli sconti, anche solo uno di essi o una qualsiasi combinazione è selezionabile liberamente.

Cosa aspettate? A questo prezzo non potete farvi scappare quello che ha le potenzialità di diventare il prodotto best buy di questa estate!