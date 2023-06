L’attesissima serie Honor 90 verrà ufficialmente presentata per il mercato europeo a Parigi il 6 luglio; Honor 90 Lite è però già disponibile all’acquisto in Italia! Si presenta come un compagno di viaggio ideale per coloro che desiderano catturare ogni istante e condividere le proprie emozioni, offrendo un’esperienza d’uso ad alto livello grazie al suo incredibile sistema di fotocamere, al display e alle funzionalità innovative.

Una delle caratteristiche più interessanti di Honor 90 Lite è la fotocamera di alta qualità. La fotocamera posteriore principale vanta una risoluzione di 100MP e un’apertura di f/1.9, garantendo la cattura di paesaggi e primi piani con un livello di dettaglio e chiarezza sorprendente. Inoltre, la fotocamera è dotata di una Wide & Depth Camera da 5MP e di una Macro Camera da 2MP. Gli amanti dei selfie apprezzeranno sicuramente la fotocamera frontale da 16MP, che permette di scattare autoritratti accattivanti con tratti definiti e colori migliorati.

La serie numerica di Honor ha sempre puntato sull’eccellenza fotografica, e Honor 90 Lite non fa eccezione. Grazie alla tecnologia HDR (High Dynamic Range) migliorata, le foto scattate con questo smartphone acquisiscono una maggiore qualità, bilanciando le diverse tonalità di luce e restituendo immagini più dettagliate e dai colori vivaci. L’HDR è particolarmente utile in situazioni di illuminazione difficili, come durante un tramonto o in presenza di controluce.

Per quanto riguarda il display, Honor 90 Lite vanta un display da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 90Hz. Questa caratteristica offre agli utenti un’esperienza visiva estremamente fluida. Inoltre, il display è certificato TÜV Rheinland Low Blue Light e supporta soluzioni per il benessere degli occhi, come Dynamic Dimming e Circadian Night Display.

Oltre alle ottime caratteristiche fotografiche, Honor 90 Lite offre prestazioni degne di nota. Grazie al SoC MediaTek Dimensity 6020 5G, gli utenti possono godere di una connessione veloce e affidabile. Inoltre, la batteria da 4500mAh consente di utilizzare il dispositivo per lunghe sessioni senza preoccuparsi di rimanere senza energia. Con una RAM di 8GB e un’ampia memoria di archiviazione da 256GB, Honor 90 Lite permette di conservare fino a 57.808 immagini, 22.322 brani musicali o 892 video HD direttamente sullo smartphone. La tecnologia Honor RAM Turbo, che combina 8GB di RAM con 5GB di memoria flash, consente un’esperienza fluida e reattiva, migliorando le prestazioni complessive del dispositivo.

Da oggi, è possibile acquistare Honor 90 Lite sul sito ufficiale HiHonor al prezzo consigliato a partire da 299,90 euro. Inoltre, Honor offre un bundle speciale che include gli auricolari Earbuds X5. Honor 90 Lite è disponibile in tre diverse colorazioni: Cyan Lake, Titanium Silver e Midnight Black.