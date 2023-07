Durante l’evento tenutosi oggi a Parigi, Honor ha ufficialmente annunciato al mondo l’arrivo della sua nuova serie Honor 90 nei mercati europei. Questa serie include due modelli: Honor 90 e Honor 90 Lite (quest’ultimo lo abbiamo già conosciuto nei giorni scorsi), progettati per catturare e condividere le avventure quotidiane con amici e familiari, grazie alle potenti fotocamere, ma non solo.

La fotocamera principale da 200MP di Honor 90, con un sensore da 1/1,4 pollici, è la protagonista indiscussa. Grazie alla fusione multi-frame, all’algoritmo di riduzione del rumore e al pixel binning, Honor 90 è in grado di catturare moltissimi dettagli e foto ad alta gamma dinamica, con prestazioni di livello anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Un’altra caratteristica importante della fotocamera è la nuova modalità Ritratto, che offre immagini con tratti del viso ben definiti e un effetto bokeh naturale. Per i creatori di contenuti, Honor 90 è un alleato ideale grazie all’uso dell’intelligenza artificiale (AI) per il denoising dei video e la raccomandazione delle modalità di registrazione, oltre all’AI Vlog Assistant che consente di generare video pronti per i social media con pochi tocchi.

Il display quad-curvo da 6,7 pollici offre un’esperienza visiva immersiva, con alta risoluzione (2664 x 1200 pixel), gamma cromatica DCI-P3 al 100% e fino a 1,07 miliardi di colori. Grazie alla luminosità di picco di 1600 nit, il display garantisce una leggibilità eccellente anche in condizioni di luce intensa. La frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz offre una fluidità visiva pari a quella dei flagship e un risparmio energetico intelligente.

Per chi è attento alla salute degli occhi, Honor 90 si rivela una scelta intelligente grazie alle numerose funzioni per il comfort visivo. La frequenza di dimming PWM più alta del settore (3840Hz) riduce l’affaticamento degli occhi quando il display è impostato a bassa luminosità. La tecnologia Circadian Night Display filtra la luce blu per migliorare la qualità del sonno notturno.

Oltre alle caratteristiche fotografiche e visive, Honor 90 si distingue per il design elegante e raffinato. Con uno spessore di soli 7,8 mm e un peso di 183g, è piacevole da utilizzare.

Dal punto di vista delle prestazioni, l’Honor 90 è mosso dal Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, con una GPU migliore del 20% e prestazioni AI migliori del 30% rispetto al suo predecessore. La batteria da 5000mAh offre un’ottima durata e può essere ricaricata al 45% in soli 15 minuti grazie a Honor SuperCharge da 66W.

Infine, l’Honor 90 offre un’esperienza personalizzata grazie a MagicOS 7.1 basato su Android 13.

Sconti esclusivi per i lettori di Tom’s

Durante il periodo di lancio, che va dal 6 al 31 luglio, è disponibile un interessante bundle che include una Cover TPU, un Honor SuperCharge da 66W e una Protezione Schermo per 6 mesi.

L’Honor 90 8GB/256GB, con un prezzo di listino di 549,90 euro, è già scontato a 499,90 euro sul sito di HiHonor.com. Inoltre, dal 6 al 10 luglio, è possibile approfittare di un coupon aggiuntivo esclusivo di 130 euro, che riduce ulteriormente il prezzo finale a soli 369,90 euro.

Per coloro che necessitano di maggiore spazio di archiviazione, l’Honor 90 12GB/512GB è disponibile al prezzo di 599,90 euro, anch’esso già scontato a 559,90 euro sul sito ufficiale. Inoltre, durante l’acquisto, sarà possibile applicare lo stesso coupon da 130 euro di cui sopra, che si aggiunge ai 50 euro di sconto automatico già applicati da HiHonor. Il prezzo finale per l’Honor 90 12GB/512GB sarà quindi di soli 419,90 euro.

Codice sconto esclusivo: ATOMSHARDWARE90

Non perdete l’opportunità di accaparrarvi uno smartphone della serie Honor 90 a questi prezzi super convenienti!