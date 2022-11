Per la prima volta nominato durante il lancio di Honor 70 a Berlino, MagicOS 7.0 è la nuova versione di sistema operativo dell’azienda cinese basato su Android 13 e che raggiungerà gli smartphone del marchio nel corso dei prossimi mesi.

Quali smartphone saranno aggiornati? E, soprattutto, quando verrà rilasciato l’aggiornamento?

Come forse ricorderanno i fan più attenti, l’interfaccia grafica di Honor in precedenza era conosciuta come Magic UI. L’azienda ha però deciso di cambiare la denominazione in MagicOS per segnare un punto di svolta con il passato e sottolineare l’importanza dell’aggiornamento software in questione.

MagicOS 7.0 punta ad ampliare il già ottimo supporto multi-dispositivo ed è compatibile con prodotti IoT e sistemi operativi PC, permettendo ai dispositivi dotati di MagicOS 7.0 di interfacciarsi con altri ecosistemi facilmente e a livello di sistema.

Grazie a questa funzione, gli utenti possono trascinare i file da un dispositivo all’altro senza alcuna interruzione e digitare testi sullo smartphone o sul tablet con la tastiera del laptop.

“Honor MagicOS dà vita ad un ecosistema inclusivo con la sua architettura software completamente aggiornata per un’esperienza utente senza pari. Consentendo una collaborazione senza soluzione di continuità tra dispositivi ed ecosistemi, Honor MagicOS trasformerà davvero le esperienze basate sui dispositivi in esperienze utente-centriche” ha commentato George Zhao, CEO di Honor.

Quali smartphone Honor riceveranno Android 13 e MagicOS 7.0?

Al momento MagicOS 7.0 è stato annunciato solamente per il mercato cinese, di conseguenza la tabella di marcia che potete trovare più in basso riguarda il mercato domestico del marchio. Essendo stato annunciato durante la fiera berlinese IFA, tuttavia, siamo sicuri che l’aggiornamento non tarderà ad arrivare anche per gli smartphone Honor dei consumatori occidentali.

Ecco quando gli smartphone Honor riceveranno il nuovo aggiornamento, stando a quanto annunciato ufficialmente dal brand.

Dicembre 2022

Honor Magic V

Honor Magic3 Ultimate Edition

Honor Magic3 Pro

Honor V40

Gennaio 2023

Honor Magic4 Supreme Edition

Honor Magic4

Honor Magic4 Pro

Febbraio 2023

Honor 70 Pro+

Honor 70 Pro

Honor 70

Marzo 2023

Honor 60 Pro

Honor 60

Honor 50

Honor 50 Pro

Aprile 2023

Honor X40 GT

Maggio 2023