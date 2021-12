Honor conclude il 2021 e guarda a un futuro sempre più condiviso

Il 2021 è stato un anno molto importante per Honor, che è rientrata sui mercati internazionali ed è riuscita da subito a distinguersi in un contesto competitivo assicurandosi un posto tra i leader mondiali nel campo della telefonia mobile e dei dispositivi intelligenti.

In occasione del primo anniversario Honor ha ripercorso gli ultimi mesi e fatto il punto sui risultati raggiunti, oltre a stabilire gli obiettivi da raggiungere nel prossimo futuro. Così ha dichiarato il CEO George Zhao in questa occasione:

“Grazie al sostegno dei nostri amici e partner nel corso dell’ultimo anno, HONOR è stata in grado di mantenere la promessa di aiutare i consumatori ad andare oltre e di espandere il nostro marchio per fornire una tecnologia sia premium che accessibile a una gamma più ampia di utenti. Sono così orgoglioso delle innovazioni del settore che abbiamo introdotto come risultato della dedizione e della passione dei miei colleghi e delle collaborazioni con i nostri partner leader della catena globale. È stato davvero fantastico vedere come stiamo plasmando insieme un futuro condiviso“.

La volontà di costruire un’esperienza condivisa della tecnologia è al centro della mission di Honor, che si propone di portare nelle mani di tutti dispositivi premium nella qualità di costruzione ma accessibili nel prezzo, ampliando il proprio raggio d’azione dalla tecnologia all’Internet of Things con un ventaglio di offerte sempre più innovative.

Honor guarda per questo anche alle potenzialità della connessione 5G e dell’intelligenza artificiale: con l’obiettivo di contribuire a “un mondo più intelligente per tutti” il brand ha presentato Honor Multi-Screen Collaboration, una soluzione di continuità che permette di utilizzare più servizi interconnessi.

Nel corso del 2021 Honor ha anche stretto una serie di partnership strategiche con i principali fornitori globali come AMD, Intel, MediaTek, Microsoft e Qualcomm. In particolare la partnership con Microsoft, siglata proprio questo autunno, ha permesso a Honor di ottenere per i suoi MagicBook l’aggiornamento al nuovo sistema operativo Windows 11.

Nonostante l’apertura ai mercati occidentali, Honor ha anche continuato a consolidare la presenza in patria, ed è proprio al mercato cinese che è rivolta l’ultima novità del 2021 del brand. Il nuovo Honor X30, che sarà distribuito per il momento solo sul mercato orientale, presenta un display da ben 6,81 pollici con refresh rate da 120Hz, un modulo a tripla fotocamera dalla singolare forma ad anello, mentre monta al proprio interno il processore Qualcomm Snapdragon 695 5G.

Per premiare la visione innovativa e creativa di tecnologia che si propone di fornire con i suoi prodotti, Honor ha inoltre indetto due iniziative. l’Honor Talents Global Design Contest ha visto le candidature di ben 5000 designer che hanno esplorato l’intersezione tra arte e tecnologie, mentre gli Honor Magic Moments Awards hanno incoraggiato gli utenti Honor a catturare i momenti più belli attraverso le fotocamere dei loro smartphone.