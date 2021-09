Honor e Microsoft: una partnership per un mondo sempre più connesso

Honor ha appena annunciato una nuova partnership con Microsoft per la produzione di tecnologie hardware e software e strategie che prevedono l’impiego dell’intelligenza artificiale e di sistemi di cloud computing, con il fine di garantire un’esperienza utente integrata e interconnessa.

L’intento dell’accordo, siglato dal presidente e amministratore delegato di Microsoft Hou Yang e dal CEO di honor George Zhao, è “creare un nuovo mondo intelligente per tutti” in un contesto di trasformazione digitale accelerata come quello degli ultimi anni grazie all’interazione tra gli ecosistemi Android e Windows. Come dichiara Yang, infatti,

i clienti si aspettano più convenienza, sicurezza e una migliore interazione dai loro dispositivi informatici mobili, sistemi e applicazioni, sia per il lavoro che per la casa. Microsoft spera di accelerare lo sviluppo integrato di software e intelligenza hardware approfondendo ed espandendo continuamente la nostra cooperazione strategica con HONOR, per portare esperienze più ricche agli utenti finali.

L’annuncio della partnership arriva a pochi giorni dal lancio del nuovo laptop Honor, il MagicBook V14, che sarà uno dei primi computer portatili con a bordo il nuovo sistema operativo Windows 11. Microsoft è stato uno dei primi fornitori a collaborare con Honor dopo che l’azienda, precedentemente marchio satellite di Huawei, ha acquisito completa autonomia. Honor MagicBook Pro, con a bordo Windows 10, è stato riconosciuto da molteplici testate internazionali come uno dei migliori laptop del 2020 ed è stato distribuito in più di 20 mercati, tra cui l’Italia.

L’intento di Honor, rafforzato dalla partnership con Microsoft, è quello di garantire agli utenti attraverso i propri device un’esperienza integrata: se smartphone e sistemi AI restano al centro della piattaforma, è previsto in parallelo lo sviluppo di altri prodotti come schermi intelligenti, tablet, wearable, cuffie e router, oltre ai già citati notebook della gamma MagicBook.