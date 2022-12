Honor e Unieuro si alleano per raccontare i “Talent Global Design awards”: un’iniziativa che unisce tecnologia, arte e design, creata con l’obiettivo di sostenere e dare la massima visibilità possibile visibilità ai migliori talenti in linea con lo spirito del marchio.

Con un comunicato stampa Honor annuncia il lancio di un importante progetto realizzato in collaborazione con Unieuro. Durante il mese di dicembre, in alcuni selezionati store Unieuro verrà allestito un corner dedicato a Honor e, in particolare, agli Honor Talents Global Design Awards: l’importante contest internazionale dedicato ai giovani artisti nato con l’obiettivo di supportare e dare visibilità ai migliori talenti in linea con lo spirito del Brand, impegnato ad offrire ai propri clienti prodotti capaci di unire tecnologia e arte. Se siete curiosi di vedere le opere che sono state presentate a questa nuova edizione del concorso potete trovare un’ampia galleria di immagini a questo indirizzo.

A partire dal 2 dicembre e fino al 24 dicembre, tutti i venerdì, sabati e le domeniche, negli store selezionati sarà presente un’area Honor all’interno della zona telefonia dove tutti coloro che lo vorranno, potranno ricevere in omaggio uno o più sticker realizzati prendendo ispirazione proprio dalle creatività dei talenti che hanno partecipato ai Talents Global Design Awards. Le stampanti realizzeranno numerosi sticker che saranno utilizzabili su più di 2000 modelli di smartphone, tra cui anche HONOR 70, ultima release nella line up di telefoni del brand.

Inoltre, tutti i clienti che acquisteranno un HONOR 70, riceveranno in omaggio alcune piccole sorprese per rendere l’esperienza d’acquisto ancora più speciale e personalizzata.

Presentato lo scorso settembre durante l’IFA 2022 di Berlino, Honor 70 è uno smartphone di fascia media che si presenta come un modello dai numerosi punti di forza: design unico, specifiche tecniche all’avanguardia, ricarica rapida e un insieme di fotocamere di primo livello che lo rendono perfetto per gli amanti di video e foto e per i content creator!

Sarà possibile prendere parte all’iniziativa presso gli store Unieuro di Lissone, Milano Cesano Boscone, Roma Muratella, Torino Collegno e Palermo La Malfa.