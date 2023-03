Oggi è la Festa della Donna, e chi ha detto che bisogna comprare solo mimose? L’8 marzo quest’anno può infatti rappresentare l’occasione perfetta per fare acquisti, e se siete alla ricerca di un nuovo smartphone o smartwatch o, perché no, di un paio di auricolari bluetooth, non possiamo non consigliarvi la fantastica promozione lanciata da HONOR: solo per oggi tutti gli articoli presenti nello store online sono scontati del 10%!

Per la prima volta e per sole 24 ore infatti HONOR ha annunciato uno sconto trasversale sull’intero catalogo dello store. La procedura da seguire per ottenere il risparmio è semplicissima: vi basterà copiare il codice sconto “AWMSD10” nel carrello al momento del pagamento per avere la riduzione del 10% su tutti i vostri acquisti.

Insomma, avrete modo di risparmiare tantissimo sull’acquisto di qualsiasi dispositivo desideriate, ma non solo: sul sito di HONOR sono presenti anche svariati bundle che vi consentiranno di acquistare più prodotti, come per esempio uno smartphone e uno smartwatch o degli auricolari, a un prezzo stracciato!

Tra i bundle più interessanti, su cui ovviamente potrete applicare lo sconto del 10%, vi è quello che vede come protagonista l’HONOR Magic5 Lite, in offerta grazie al coupon a 349,90€ anziché 399,90€; al magnifico smartphone, dotato di display OLED curvo, una tripla fotocamera da 64MP, un processore incredibile e una batteria che vi garantirà fino a 2 giorni di autonomia, potrete aggiungere un accessorio a vostra scelta tra l’HONOR Band 7, l’HONOR Watch GS 3 e le HONOR Earbuds 3 Pro, pagandoli a un prezzo decisamente ridotto rispetto a quello di listino.

Se invece siete alla ricerca di un tablet vi consigliamo l’HONOR Pad 8, scontato a 279,90€ invece di 349,90€ e perfetto per il lavoro, lo studio e l’intrattenimento. Il processore 8 core vi consentirà infatti di svolgere qualsiasi mansione con la massima fluidità, visualizzando fino a 4 finestre su un unico schermo grazie alla modalità multitasking. Inoltre, il design sottile ed elegante lo rende perfetto per portarlo con sé ovunque, infilandolo facilmente nello zaino o in una borsa.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei tantissimi articoli scontati sul sito di HONOR in occasione della Festa delle Donne, quindi vi invitiamo a visitare lo store per scoprire il catalogo intero. Vi ricordiamo che il coupon è attivo solo fino alla mezzanotte di oggi, 8 marzo, quindi vi consigliamo di concludere i vostri acquisti prima che sia troppo tardi!

