Honor lancerà in Europa un “nuovo” smartphone 5G?

Honor starebbe per lanciare 30S anche in Europa, ma potrebbe non trattarsi dello stesso smartphone disponibile in Cina già da qualche mese. Secondo alcune indiscrezioni, il nuovo smartphone sarà forse un rebrand di Huawei P40 Lite 5G – arrivato su Amazon da poche ore.

Un modello riconosciuto con lo stesso nome è già disponibile in Asia e, quindi, ci aspettavamo di trovare lo stesso modello anche qui in Europa. Invece, Honor avrebbe deciso di portare nel Vecchio continente un prodotto pressoché identico alla variante 5G di P40 Lite, che a sua volta è il rebrand di Huawei Nova 7 SE.

Honor 30S, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe avere un modulo fotografico posteriore più stretto rispetto a quello della variante cinese. Lo smartphone dovrebbe essere equipaggiato con il SoC Kirin 820 5G, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Incluso un display LCD da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+, in cui troveremo una fotocamera frontale da 16 MP. Il comparto fotografico posteriore è invece scandito da tre sensori da 64 MP, 8 MP e 2 MP.

Calcolando che Huawei P40 Lite 5G è stato lanciato con un prezzo di circa 399 euro, è probabile che Honor 30S abbia un costo leggermente inferiore.