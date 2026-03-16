Su AliExpress è disponibile l'HONOR Magic 8 Pro, lo smartphone flagship 5G con fotografia notturna Ultra AI, prestazioni ultimate e ricarica super veloce. Un dispositivo pensato per chi non vuole compromessi. Grazie a uno sconto senza precedenti (che unisce coupon con PayPal), lo porterete a casa a soli 740€ circa.

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HONOR Magic 8 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

L'HONOR Magic 8 Pro è lo smartphone ideale per chi non vuole scendere a compromessi e cerca il massimo delle prestazioni in ogni situazione. È consigliato a professionisti, appassionati di fotografia e utenti esigenti che desiderano uno strumento all'altezza delle loro ambizioni. Grazie alla fotografia notturna Ultra AI, soddisfa le esigenze di chi ama immortalare ogni momento anche in condizioni di scarsa illuminazione, ottenendo risultati di livello professionale direttamente dallo smartphone.

Chi ha bisogno di un dispositivo sempre operativo troverà nella batteria a lunga durata e nella ricarica super veloce le risposte perfette a una vita frenetica. Le prestazioni ultimate con connettività 5G lo rendono adatto anche al lavoro intensivo e al gaming più esigente. Un'occasione eccezionale per chi vuole un flagship di ultima generazione a un prezzo decisamente competitivo.

Lo HONOR Magic 8 Pro è uno smartphone flagship 5G con fotografia notturna Ultra AI avanzata, prestazioni di alto livello e ricarica super veloce. Disponibile in versione globale, offre una batteria a lunga durata pensata per l'uso intensivo.

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