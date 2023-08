Il primo vero sfidante della gamma di smartphone Galaxy Z Fold è arrivato nei mercati globali all’inizio di quest’anno, pronto a finire nelle tasche di moltissimi appassionati che cercano un’alternativa alla soluzione di Samsung. Mentre in Cina gli smartphone pieghevoli di diversi produttori come Xiaomi, Oppo, Vivo e Huawei permettono ormai una scelta tra una varietà molto ampia di modelli, in Occidente l’azienda sudcoreana ha regnato incontrastata fino allo scorso anno.

Honor ha voluto prendere la palla al balzo e sfruttare questa occasione con Magic Vs, il quale rappresenta un’opzione interessante e valida anche dopo diversi mesi dal suo annuncio. In attesa di assistere al lancio di Magic V2 durante IFA 2023, ecco perché secondo noi il primo pieghevole di Honor a raggiungere il mercato italiano è uno smartphone da tenere d’occhio da vicino.

Più sottile e pratico di quello che mi aspettavo

La cosa che stupisce di più di Honor Magic Vs è quanto sia facile e piacevole da utilizzare anche quando chiuso. Sebbene sia leggermente più spesso (12,9mm) e pesante (261g) di un flagship tradizionale, è un dispositivo che risulta pratico e non dissimile da un classico smartphone non pieghevole con una cover. Se paragonato ai pieghevoli di Samsung, sia Galaxy Z Fold4 che Galaxy Z Fold5, Honor Magic Vs è più sottile e sembra meno ingombrante in tasca, nonostante le dimensioni generali siano maggiori per via dell’ampio display esterno.

Aiuta di certo la scelta dei materiali, Honor Magic Vs è infatti realizzato con una scocca posteriore in vetro, ma ha una struttura in lega di magnesio e una cerniera resistente in lega di titanio. Questa cerniera è realizzata utilizzando soli 4 componenti e nessun ingranaggio, risultando più leggera e liberando molto più spazio all’interno dello smartphone per il resto dell’hardware.

La resistenza è un fattore che Honor non ha sottovalutato. La cerniera di Magic Vs è infatti in grado di resistere a 400.000 aperture, ovvero circa 100 pieghe/giorno per 10 anni!

Sebbene in questo modello Honor non abbia ancora raggiunto la qualità della cerniera dei prodotti della competitor Samsung per quanto riguarda la cosiddetta “Flex Mode”, ovvero quando si utilizza lo smartphone appoggiato sul tavolo con lo smartphone piegato ad un’angolatura compresa tra 90 e 180 gradi, nell’uso quotidiano è un qualcosa che non si nota particolarmente.

Lo smartphone si apre e si chiude in maniera fluida, senza rumori, movimenti e scricchiolii non voluti. Le calamite che tengono assieme le due metà del dispositivo sono forti, non permettono mai a Honor Magic Vs di aprirsi in situazioni in cui non è richiesto e permettono allo smartphone di fare un soddisfacente “clack” alla chiusura.

La cerniera di Honor ha però un vantaggio che Samsung non è riuscita a replicare nemmeno con il nuovissimo Galaxy Z Fold5. Honor Magic Vs ha una piega nel display interno che è nettamente meno visibile rispetto a quella di qualsiasi altro pieghevole a libro fatto dal brand di Seoul. Il display ha riflessi minimi, mentre l’immagine e il testo non vengono mai distorti, cosa che si nota leggermente usando il foldable Samsung.

Ci sono davvero pochissime cose lato design che non ci sono piaciute di Magic Vs, e sono praticamente tutte di minore entità e molto soggettive. Le cornici lucide trattengono moltissime impronte e sporco, è molto difficile tenere Magic Vs lindo e scintillante. I bordi che circondano il display interno sono un po’ troppo pronunciati, anche se questo si nota molto poco utilizzando lo smartphone normalmente. Il bilanciere del volume, che a smartphone chiuso si trova sul lato destro, passa al lato sinistro quando si apre il dispositivo, trovandosi posizionato sul lato opposto rispetto al veloce lettore di impronte capacitivo posto sul bordo interno destro. Manca una certificazione IP contro l’ingresso di acqua e polvere, anche se difficilmente in questi mesi ci è mai capitato che questo fosse un problema.

Un comodo display esterno, un enorme spazio interno e specifiche di prim’ordine

Il display OLED esterno a 120Hz ha una diagonale di 6,45″ con una risoluzione 1080p, più che sufficiente per la dimensione, e ha un rapporto di forma pari a 21,3:9. Le applicazioni non hanno nessun tipo di problema ad adattarsi a questo formato e, soprattutto, ogni operazione risulta chiara e pratica.

Utilizzare lo smartphone da chiuso non è un compromesso, e l’esperienza è perfettamente in linea con quella dei dispositivi classici. Si possono tranquillamente guardare video, giocare e scrivere messaggi senza doversi preoccupare di essere confinati in uno spazio troppo stretto.

Aprendo Honor Magic Vs ci troviamo di fronte a un pannello OLED da 7,9″ con risoluzione 2272 x 1984 pixel, anche in questo caso più grande della controparte Samsung, il quale giustifica meglio l’ingombro in tasca di un prodotto di questo tipo grazie ad un’area di visualizzazione maggiore.

Purtroppo la frequenza di aggiornamento del pannello interno si ferma a 90Hz e se siete abituati ad utilizzare un dispositivo con pannello a 120Hz potreste notare la differenza, ma risoluta in ogni caso fluido e reattivo. Fortunatamente Honor ha imparato che avere due display con frequenze diverse può essere fastidioso per gli utenti esigenti che scelgono questi prodotti e ha optato per due display a 120Hz nel nuovo modello in arrivo a settembre.

Il rapporto d’aspetto 10,3:9 lo rende tecnicamente un po’ più alto che largo, ma nella pratica sembra quasi un quadrato. Il formato risulta ottimo per affiancare due applicazioni, le quali avranno a loro volta un rapporto di forma praticamente classico e non avranno dunque problemi con la propria interfaccia.

Al suo interno Honor Magic Vs è equipaggiato da un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, con 12GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione (per la cronaca, la variante base dello Z Fold 4 ha solo 256GB). Questo significa che tecnicamente è alimentato dal processore di punta Qualcomm dello scorso anno (è stato annunciato per la prima volta in Cina prima dell’uscita del nuovo Snapdragon 8 Gen 2) e non ho mai trovato il prodotto lento durante l’utilizzo.

Anche le sessioni di gaming sono sempre state un piacere, grazie a un SoC che abbiamo imparato ad apprezzare e che crediamo sia ancora oggi ottimo per qualsiasi genere di attività. Nell’uso quotidiano, il Magic Vs è veloce e reattivo come qualsiasi altro flasghip.

Smartphone Geekbench 5 Geekbench 6 AnTuTu AiTuTu 3DMark

Single-core Multi-core Single-core Multi-core Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Honor Magic Vs – – 1400 3983 984370 3016368 2741

(16,40 fps) 2755 – 1943

(70,5%) Samsung Galaxy Z Fold5 – – 2076 5421 1437792 4052481 3744

(22,40 fps) 3882 – 1581

(40,7%) Samsung Galaxy Z Fold4 1325 3871 – – – – 2774

(16,60 fps) 2798 – 1535

(54,9%) Huawei Mate X3 – – 1303 3883 1052658 2998790 2801

(16,80 fps) 2803 – 1215

(43,3%) Tecno Phantom V Fold – – 1740 3983 997173 1463993 2582

(15,50 fps) 2579 – 2451

(95%) Samsung Galaxy S23 Ultra 1581 5085 1918 5149 1237965 131861 3813

(22,80 fps) 3803 – 3165

(83,2%)

A livello di connettività troviamo tutto il necessario: 5G su entrambe le SIM (attenzione, non c’è però la eSIM), NFC, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. C’è persino un LED IR per utilizzare lo smartphone come telecomando!

Come ormai da abitudine per i top di gamma, manca il jack da 3,5mm. Gli speaker stereo sono inseriti nella metà dello smartphone dove si trova il display esterno e sono ok, non i migliori che abbiamo mai sentito e con un volume solo discreto, però sono comunque due altoparlanti di buona qualità che non ci hanno deluso.

La porta Tipo-C sul fondo è di tipo USB 3.1 ed è sufficientemente veloce per il trasferimento di dati. Honor Magic Vs supporta l’uscita video da questa porta ed il mirroring funziona a dovere. Esiste una modalità simil-DeX che però fornisce accesso solo ad una manciata di app tra le quali manca Chrome (rendendo di fatto quasi inutile il tutto) ed in generale non è completa o utile come l’interfaccia desktop di Samsung.

Il sistema di ricarica supporta una potenza massima di 66W, per una ricarica decisamente più rapida di quella a 25W degli Z Fold. A Honor Magic Vs manca la ricarica wireless, tuttavia lo spazio extra è stato sfruttato per inserire una batteria da 5000mAh che garantisce un’ottima autonomia.

Nel nostro test effettuato a display aperto con PCMark Work 3.0 Battery, il pieghevole di Honor ha affiancato il Galaxy Z Fold5. I due smartphone hanno ottenuto rispettivamente punteggi di 10:03 ore e 10:14 ore. Sebbene questo benchmark sembri avvantaggiare Samsung, nell’uso di tutti i giorni Magic Vs si è rivelato decisamente più duraturo, a fronte però di un software un po’ meno completo e versatile.

Un software in (lento) miglioramento

MagicOS deve cambiare, ne ha bisogno Honor e ne hanno bisogno gli utenti. Probabilmente avrete letto questa cosa nelle mie recensioni ormai un’infinità di volte, il peso che tiene ancora lontana Honor da un successo incontestabile è sempre e solo principalmente il software.

MagicOS 7.1 è ancora una volta troppo simile alla vecchia EMUI da cui avrebbe dovuto separarsi una volta abbandonata la ex casa madre, Huawei. L’esperienza utente non è male, tutto scorre fluido, le applicazioni sono ben curate e in generale tutte le opzioni di base che gli utenti si aspettano ci sono. Piano piano stanno venendo aggiunte funzioni utili (per esempio ora il pannello delle notifiche è diviso in pagine separate per avvisi e impostazioni rapide) e si vede la voglia di migliorare e rifinire il sistema, ma probabilmente Honor farebbe meno fatica dando un taglio netto al passato e ricominciando con una UI tutta nuova e personale.

Ci sono però ancora moltissimi richiami alle linee di design della UI di Huawei, nessun tipo di integrazione del sistema di temi basati sullo sfondo del design Material You introdotto da Google in Android 12, mancano funzioni comode come l’apertura dell’area delle notifiche scorrendo in basso dalla home, non c’è un’opzione per abilitare l’app drawer, la divisione dello schermo in finestre non funziona con tutte le app di Honor (ci vorrebbe davvero così tanto a includere nella lista l’app Meteo che già funziona in formato allungato sul display esterno?) e tante altre piccolezze che però nel lungo periodo si vanno piano piano a sommare diventando un pochino frustranti.

Infine, il supporto previsto per questo costoso smartphone è di soli 2 anni di aggiornamenti principali e 4 anni di patch di sicurezza, ancora lontani dai 4 e 5 anni di supporto offerti da Samsung. Chi si appresta a fare una spesa di questo tipo si merita decisamente uno sforzo in più, soprattutto su un hardware così capace.

Delle fotocamere capaci

Parlando delle fotocamere dell’Honor Magic Vs, questo smartphone vanta complessivamente cinque sensori. Tre di essi sono incorporate nella sporgenza della fotocamera posteriore (una fotocamera principale da 54MP, una ultrawide da 50MP e una da 8MP con teleobiettivo dallo zoom ottico 3x), mentre sono presenti due fotocamere dedicate ai selfie da 16MP sul display esterno e su quello interno, entrambe contenute in un foro. Non sono state usate in questo caso delle fotocamere nascoste sotto al display per via della loro discutibile reputazione, e va assolutamente bene così.

Tuttavia, in generale, le prestazioni fotografiche del Magic Vs non sono mai straordinarie. Sì, le foto diurne sono luminose e colorate, ma a volte possono sembrare troppo elaborate. Ad esempio, quasi tutti i soggetti fotografati sono circondati da un piccolo alone più chiaro dovuto al sistema di fusione di più frame per la gestione delle luci e del rumore. L’algoritmo di scontornamento in modalità ritratto è tutt’altro che perfetto e, generalmente, non sono un fan dell’esperienza fotografica confusa dell’app preinstallata. Di notte, le foto catturate con la fotocamera principale sono migliori di quanto mi aspettassi ma comunque lontane da quelle dei migliori cameraphone.

Le fotografie scattare con l’ultrawide e il teleobiettivo sono generalmente di buona qualità purché si abbia sufficiente luce, ma ho riscontrato una maggiore inconsistenza in condizioni di scarsa illuminazione. Si può quasi farcela con una scena statica ma, non appena c’è un po’ di movimento, si deve fare i conti con molta sfocatura. Le prestazioni video sono accettabili, con la possibilità di registrare fino in 4K a 60fps.

Nonostante il prezzo elevato che lo colloca nella stessa fascia dei flagship più costosi sul mercato, i dispositivi pieghevoli raramente riescono a competere con loro in termini di prestazioni fotografiche, e questo continua ad essere il caso anche qui. Il prezzo salato è per via della tecnologia pieghevole e per tutte le componenti che servono a rendere fenomenale questo form factor, non per un sistema fotografico all’avanguardia.

Nel contesto degli smartphone pieghevoli, ad ogni modo, Honor Magic Vs si difende abbastanza bene se paragonato alla diretta concorrenza dei sudcoreani. Huawei Mate X3 è l’unico ad avere un comparto fotografico che si avvicina ai flagship dal formato tradizionale, ma è meno attraente degli altri foldable sul nostro mercato a causa delle limitazioni software imposte al marchio cinese.

Conclusioni

Alla luce di queste osservazioni, è evidente che Honor Magic Vs non sfugge alla tendenza prevalente dei compromessi che spesso accompagnano i pieghevoli. Le preoccupazioni relative alla durata persistono e la mancanza di applicazioni ottimizzate per schermi più grandi rimane un problema significativo. Anche con il suo prezzo premium, le prestazioni della fotocamera non sono all’altezza delle controparti flagship non pieghevoli della stessa fascia.

Ciononostante, Honor ha compiuto alcuni passi avanti lodevoli con il Magic Vs. L’usabilità dello smartphone da chiuso è certamente degna di nota e l’impegno dell’azienda nel migliorare la longevità del dispositivo attraverso test rigorosi è ammirevole. Inoltre, l’inclusione di un caricabatterie e di una cover in pelle vegana (di buona qualità) nella confezione potrebbe essere un aspetto favorevole per coloro che sono alla ricerca di tali inclusioni. Alla fine sono sempre soldi risparmiati se avete necessità di questi accessori.

Sembra che i potenziali consumatori dell’Honor Magic Vs possano essere suddivisi in due gruppi. Il primo comprende coloro che sono entusiasti del concetto di pieghevole e che vogliono risparmiare sui costi optando per il Magic Vs rispetto ai concorrenti, anche a patto di qualche piccolo compromesso con il software e con le fotocamere. Il secondo gruppo è composto da persone che non guardano al budget e danno maggiore valore all’enorme display interno con una piega meno fastidiosa, per un’esperienza multimediale più coinvolgente.

Con un prezzo salato ma che a seguito del lancio globale di Magic V2 sarà di certo in discesa, Honor Magic Vs sarà una soluzione ancora più allettante grazie al suo hardware capace.

Consigliamo quindi l’acquisto di questo foldable a chi vuole un ampio display sempre in tasca. È perfetto per la visione di film, serie TV o video social, per giocare (i titoli che supportano lo schermo intero sono davvero un piacere!) o per avere semplicemente un piano di lavoro più ampio su cui poter visualizzare libri, documenti, fogli di calcolo e utilizzare due app affiancate per una maggiore produttività, il tutto senza rinunciare alla portabilità e all’usabilità del display esterno.